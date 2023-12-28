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Cibuti Cumhurbaşkanı, Somali ve Somaliland liderlerini müzakerelere yeniden başlatmak için bir araya getirdi - Son Dakika
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Cibuti Cumhurbaşkanı, Somali ve Somaliland liderlerini müzakerelere yeniden başlatmak için bir araya getirdi

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, Somali ve Somaliland liderlerini müzakerelere yeniden başlamaları için bir araya getirdi. Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, iki yönetim arasında görüşmelerin yeniden başlaması amacıyla Cibuti'de düzenlenen toplantıya katıldı. Cibuti Cumhurbaşkanı Gulle öncülüğünde toplanan liderler, Somali ile Somaliland arasında 2012'de başlayan ancak defalarca kesintiye uğrayan ikili müzakereleri ele aldı. Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Cibuti Cumhurbaşkanı, Somali ve Somaliland liderlerini müzakerelere yeniden başlatmak için bir araya getirdi
28.12.2023 - 23:29,  Güncelleme: 23:29
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Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, Somali ve Somaliland liderlerini müzakerelere yeniden başlamaları için bir araya getirdi.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, iki yönetim arasında görüşmelerin yeniden başlaması amacıyla Cibuti'de düzenlenen toplantıya katıldı.

Cibuti Cumhurbaşkanı Gulle öncülüğünde toplanan liderler, Somali ile Somaliland arasında 2012'de başlayan ancak defalarca kesintiye uğrayan ikili müzakereleri ele aldı.

"İngiliz Somalisi" olarak adlandırılan Somaliland, 26 Haziran 1960'ta elde ettiği bağımsızlığın ardından 1 Temmuz 1960'ta "İtalyan Somalisi" olarak adlandırılan bugünkü Somali ile birleşme kararı almıştı.

Askeri darbeyle 1969'dan 1991'e kadar Somali'nin başında kalan Siad Barre, patlak veren iç savaşın ardından muhaliflerce devrilmişti. Muhalif grupların merkezi hükümet kurmayı başaramayıp birbiriyle çatışmaya başlamasının ardından Somaliland, 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: AA
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