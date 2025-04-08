Cibutili Öğrenci Türk Mutfağını Öğreniyor

Türk mutfağında bir Cibutili

Ordu'da üniversite eğitimi alan Cibutili Rahma Hared, çok sevdiği Türk yemeklerini ORMEK'te katıldığı kurslarda öğreniyor

ORDU - Üniversite eğitimi için Ordu'ya gelen 26 yaşındaki Cibutili Rahma Hared, çok beğendiği Türk yemeklerini hayran kaldı. Türk yemeklerini öğrenmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarına başvuran ve aralıksız eğitimlere katılan Hared, şimdilerde sarmadan mantıya pastadan baklavalara birçok yemeği yapabiliyor.

Ordu Üniversitesi Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yapmak amacıyla 2 yıl önce Ordu'ya gelen Cibutili Rahma Hared, Ordu'yu ve Türk yemeklerini çok sevdi. Türk yemeklerini kendisi de yapmak isteyen Hared, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kurslarında yürütülen Aşçı Çırağı Kursu'na başvurdu. ORMEK'te düzenlenen kurslara eksiksiz katılan Rahma Hared, birçok Türk yemeğini öğrenerek yapmaya başladı.

Rahma Hared'den Büyükşehire teşekkür

İlk tattığı andan itibaren Türk yemeklerini çok sevdiğini ve yapmak istediğini aktaran Rahma Hared, Türk yemeklerini öğrenme imkanı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

"Cibuti'ye döndüğümde Türk yemekleri yapacağım"

Cibuti'ye döndüğünde alisine ve oradaki arkadaşlarına Türk yemekleri yapıp ikram edeceğini ifade eden Hared, şöyle konuştu:

"Ordu'ya üniversite eğitimim için geldim. Burada yüksek lisans yapıyorum. Türk yemeklerini ve tatlılarını çok seviyorum. Türk mutfağından yemekleri öğrenmek istiyordum. Ordu'da da ORMEK'lerde bu imkanın olduğunu öğrendim ve hemen başvurdum. Başka bir ülkeden geldiğim için almazlar sanıyordum ama aldılar. Şimdi burada çorbalar, mantı, tatlı birçok Türk yemeğini öğreniyorum. Cibuti'ye döndüğümde bana sorduklarında onlara sadece söylemek yerine kendim de yapabileceğim. Bu imkanı bize sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. El emeği ve el sanatlarına bu kadar önem verilmesi de beni ayrıca çok mutlu etti.