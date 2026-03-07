Çiçekçilik 4 Kuşaktır Akgün Ailesinin İşi - Son Dakika
Çiçekçilik 4 Kuşaktır Akgün Ailesinin İşi

Çiçekçilik 4 Kuşaktır Akgün Ailesinin İşi
07.03.2026 13:39
Yalova'da Akgün ailesi, 1968'den beri çiçek üretimi yaparak geleneklerini sürdürüyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde Hasan Akgün tarafından 1968 yılında başlatılan çiçek üretimi, aile bireylerinin katkısıyla dört kuşaktır devam ediyor.

Akgün ailesi, 1968 yılında Hasan Akgün'ün başlattığı çiçekçiliği toplam 16 dönüm arazide sürdürüyor.

Hasan Akgün'ün 1993'te vefatının ardından işleri devralan ailenin ikinci kuşak temsilcisi 77 yaşındaki Cemil Akgün, oğlu Uğur ve torunu Hasan Akgün ile çiçek üretimi yapıyor.

Akgün'ün diğer 3 torunu da çalışmalara zaman zaman destek veriyor.

Aile, okaliptus, anastasya, hüsnüyusuf, şebboy ve lisyantüs başta olmak üzere, çok sayıda çiçek çeşidi yetiştirerek ürünlerini, Türkiye'nin farklı illerine Yalova'daki Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi aracılığıyla gönderiyor.

Çiçekçiliğe babası Hasan Akgün ile başlayan Cemil Akgün, AA muhabirine, 58 yıldır üretimin içinde olduğunu söyledi.

Yaşının ilerlemesi nedeniyle ağır işleri yapamadığını belirten Akgün, "Sabah erkenden seraya geliyorum. Artık, toprak ve kürek işini yapamıyorum ama oturduğum yerde çiçek bağlıyorum. Torunlarım çiçekleri getiriyor. Bu meslek ailece yapılan bir iş. Tek başına yürütülemez." dedi.

Akgün, seraların ilk kurulumunu babasıyla yaptıklarını ifade ederek, mesleğin torunları tarafından sürdürülmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Çiçekle uğraşmak sabır ve emek istiyor"

Ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Uğur Akgün ise üretimin yıl boyunca sürdüğünü belirterek "Her sabah seraların havalandırmasını yapıyor, sulamasını gerçekleştiriyoruz. Çiçekle uğraşmak sabır ve emek istiyor." diye konuştu.

Dördüncü kuşak üretici 25 yaşındaki Hasan Akgün de çocukluğunun seralarda geçtiğini anlatarak, lisede ve üniversitede eğitimini bu alanda sürdürdüğünü söyledi.

Kesme çiçek üretimine eylül, ekim ve kasım aylarında hasat yoğunluğunun arttığını anlatan Akgün, 14 Şubat Sevgililer Günü, Anneler Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi özel dönemlerde de üretim temposunun yükseldiğini kaydetti.

İşi severek yaptığını belirten Akgün, "Gelecekte çocuklarım isterlerse devam ederler. Zorla yapılacak bir meslek değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çiçekçilik 4 Kuşaktır Akgün Ailesinin İşi - Son Dakika

