Cide\'de Dalgalar Yürüyüş Yoluna Zarar Verdi

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Cide'de oluşan dalgalar, sahildeki yürüyüş yoluna zarar verdi.
Yükselen dalgalar Cide- Bartın kara yolunun Irmak Mahallesi mevkisinde su birikintilerine yol açtı. Yolun bazı bölümlerinde de kum birikti.
Dalgalar nedeniyle sahil şeridindeki yürüyüş yolu ve kaldırım zarar gördü.
Karayolları ekipleri dalgaların getirdiği kum ve çakılları temizlemek için bölgede çalışma yürütüyor.
İlçede yağış devam ediyor.
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