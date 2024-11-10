Cide'de Fidan Dikim Etkinliği

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Diyanet İşleri Başkanlığının "Bir iyilik, bir fidan - pedal çevir, adım at" kampanyası kapsamında Cide'de etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde öğrenciler, fidan dikti, ardından bisiklet sürdü.

İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, etkinliğin önemini vurgulayarak, kendilerine destek olan Cide Orman İşletmesi ile polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Etkinlik Türkiye Diyanet Vakfı Cide Şubesi'nin ikramlarıyla sona erdi.