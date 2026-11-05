Cide'de sağanak nedeniyle Olucak, Çukurçal ve Gökçeler yolunda çökme oluştu - Son Dakika
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Cide'de sağanak nedeniyle Olucak, Çukurçal ve Gökçeler yolunda çökme oluştu

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Cide'de dünden bu yana etkili sağanak, Olucak, Çukurçal ve Gökçeler'i ilçeye bağlayan grup yolunda çökmeye yol açtı. Emirler, Karakadı, Nenepınarı, Himmettepe ve Hacıahmet köylerinin yolları taş ve molozla kaplanırken ekiplerce yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksadı.

Cide'de dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Olucak, Çukurçal ve Gökçeler köylerini ilçeye bağlayan grup yolunda ise çökme meydana geldi.

Emirler, Karakadı, Nenepınarı, Himmettepe ve Hacıahmet köylerinin yolları sel suyunun taşıdığı taş, moloz ve balçıkla kaplandı.

Ekipler, köy yollarında ulaşımın normale dönmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cide'de sağanak nedeniyle Olucak, Çukurçal ve Gökçeler yolunda çökme oluştu - Son Dakika
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