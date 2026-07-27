Cide için 5 milyon TL destek - Son Dakika
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Cide için 5 milyon TL destek

Cide için 5 milyon TL destek
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Bakan Göktaş, Cide'deki sel felaketi sonrası 10 bin TL hane başı yardım sağladıklarını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, hane başı 10 bin TL olmak üzere bölgeye 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, hane başı 10 bin TL olmak üzere bölgeye 5 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Psikososyal Destek Ekiplerimiz ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, ilimizde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cide için 5 milyon TL destek - Son Dakika

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