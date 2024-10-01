Çiftçi Çapa Makinesine Ayağını Kaptırdı

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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde tarlasında çalıştığı sıradağı ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi İsmail Kılınçlı (42), yaralandı.

Olay, dün saat 18.30 saatlerinde Ketenli Mahallesi Tasnar Bucağı mevkisinde meydana geldi. İsmail Kılınçlı, tarlasında çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptırdı. Yaralanan Kılınçlı, kanlar içinde yere yığıldı. Babalarının yaralandığını gören çocukları da durumu yakınlarına haber verdi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınçlı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi.

Haber- kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA