Çiftçi Destekleri Zamanında Verilmeli

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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin, artan maliyetler ve yetersiz destekler arasında sıkıştığını, çiftçi desteklerinin, tarımsal üretime etkili bir şekilde katkı sağlaması için zamanında verilmesi gerektiğini belirterek, "2025 yılına ait destekler bir an önce çiftçiye verilsin" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Çiftçilerin artan maliyetler karşısında zor durumda olduğunu, desteklerin zamanında verilmediği takdirde etkisiz kalacağını belirten Ömer Fethi Gürer, 2025 yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 2 milyon 300 bin çiftçiye ayrılan toplam 8 milyar 200 milyon liralık gübre desteğinin, çiftçi başına ortalama 3 bin lira civarında destek anlamına geldiğini kaydetti.

Gürer, son üç ayda bazı gübre fiyatlarının 3 bin liraya yakın zamlandığına dikkati çekerek, "Çiftçi daha desteği almadan gelen zamlarla bu destekler eridi. Böyle olunca bu desteklerin adı destek olsa da çiftçiye bir faydası kalmıyor" diye konuştu.

Ömer Fethi Gürer, çiftçi desteklerinin, tarımsal üretime etkili bir şekilde katkı sağlaması için zamanında verilmesi gerektiğini söyledi.

Desteklerin ekim dönemi öncesinde çiftçiye ulaştırılmadığı takdirde üretime herhangi bir katkısının olmayacağını belirten Gürer, "2025 yılına ait destekler bir an önce çiftçiye verilsin ki bir işe yarasın" çağrısında bulundu.

Türkiye'de çiftçiye ayrılan toplam desteğin 135 milyar lira olduğunu, bu rakamın Tarım Kanunu'nda belirtilen seviyenin çok altında kaldığını ifade eden Ömer Fethi Gürer, kanuna göre çiftçiye 615 milyar lira destek ayrılması gerektiğini belirterek, "Tarım Kanunu, çiftçiye milli gelirin en az yüzde birinin destek olarak verilmesini öngörüyor. Ancak iktidar bu taahhüdü yerine getirmiyor. Çiftçiler artan maliyetler ve yetersiz destekler arasında sıkışmış durumda" şeklinde konuştu.

"Gübre destekleri ekim öncesi verilmelidir"

Gürer, artan gübre fiyatları, yetersiz destekler ve zamanında yapılmayan ödemelerin çiftçileri zor durumda bıraktığını ifade ederek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için iktidara çağrıda bulunarak, çiftçilerin desteklenmesi konusunda daha etkili uygulamalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübrede dışa bağımlılığın bedelinin ağır ödendiğini ifade ederek, "Sürekli gübreye zam çiftçiyi zora sokmaktadır. Son yıllarda sahte gübre yanında daha az gübre kullanımı da verimi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle gübre destekleri ekim öncesi verilmelidir" şeklinde konuştu.

Gübredeki fiyat artışlarının, alınmayan desteği bile geçtiğini, çiftçinin bu şartlarda üretim için ihtiyacı olan gübreyi alırken zorlandığını aktaran Gürer, 2024 yılı desteklerinin yeni verildiğini ve bunun da enflasyon karşısında eridiğini belirtti.