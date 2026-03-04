Çiftçi Gübreye Peşin Ulaşamıyor! - Son Dakika
Çiftçi Gübreye Peşin Ulaşamıyor!

04.03.2026 17:21
CHP'li Orhan Sarıbal, gübre satışında peşin ve vadeli uygulamalara tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "Çiftçi kendi parasıyla almak istediğinde gübre yok, ama vadeliyi kabul ederse gübre var. 10 gün önce 'peşin olursa veririz' denilen gübre, bugün vadeli satış dayatmasıyla veriliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçinin kurumu mudur, yoksa çiftçiyi borçlandırmanın aracı mı" diye sordu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı etiketleyerek açıklama yaptı. Sarıbal, şunları kaydetti:

"Madem gübre var, neden çiftçiye peşin satılmıyor? Tarım Kredi Kooperatifleri ani bir kararla satışları durdurup fiyatlara zam yaparken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'gübre stokları yeterli, arz güvenliğini tehdit eden bir durum yok' açıklaması yaptı. Peki soralım. Bursa Gürsu'dan üretici Hüseyin Kaya. Peşin parasıyla gübre almak için Gürsu Tarım Kredi Kooperatifi'ne gidiyor. Ama kendisine söylenen şu: 'Peşin gübre satmıyoruz, vadeli satıyoruz'. Yani çiftçi kendi parasıyla almak istediğinde gübre yok, ama vadeliyi kabul ederse gübre var. 10 gün önce 'peşin olursa veririz' denilen gübre, bugün vadeli satış dayatmasıyla veriliyor. Çiftçi neden peşin alamadığını soruyor, 'Stokçuluk yapılıyor' diyorlar. Peki bu stokçuluk değil mi? Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçinin kurumu mudur, yoksa çiftçiyi borçlandırmanın aracı mı?"

