(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşananların ardından Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile telefonla görüştü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin görüştü. İki Bakan, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olayları ele aldı.

Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi. Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ise taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti. Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Çiftçi'ye bildirdi.