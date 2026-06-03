Çiftçi, Gürcü Büyükelçi ile Görüştü - Son Dakika
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Çiftçi, Gürcü Büyükelçi ile Görüştü

03.06.2026 14:01
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Gürcistan Büyükelçisi ile güvenlik ve işbirliği konularını ele aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia'yı kabul etti.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmeye ilişkin NSosyal'deki hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede Türkiye ile Gürcistan arasındaki köklü dostluk bağlarını, ülkeler arasındaki ortak çalışma alanlarını ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

" Güvenlik, sınır yönetimi, göç, afet yönetimi ve kolluk kurumlarımız arasındaki koordinasyonun daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Karşılıklı güven ve stratejik ortaklık anlayışı temelinde gelişen Türkiye-Gürcistan ilişkilerini, bölgemizin huzur ve istikrarına katkı sağlayacak şekilde daha da ileri taşımakta kararlıyız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çiftçi, Gürcü Büyükelçi ile Görüştü - Son Dakika

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