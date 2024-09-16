Çiftçi Krizi: Acil Önlem Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiftçi Krizi: Acil Önlem Uyarısı

CHP'li Erhan Adem, 50 bin çiftçinin tarımdan ayrılabileceğini belirterek acil önlem çağrısı yaptı.

16.09.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Acil önlem alınmazsa önümüzdeki yıl 50 binden fazla çiftçimiz tarım ve hayvancılıktan ayrılabilir. SGK sistemine göre, Türkiye'de 2009 yılında 1 milyon 16 bin 692 olan çiftçi, 2024 yılında 450 bin civarına geriledi. Önümüzdeki yıl çiftçi sayısı 400 binin de altına inebilir. Bu bir beka meselesidir" dedi.

Erhan Adem, tarım ve hayvancılığı ekonomik nedenler dolayısıyla bırakmak durumunda kalan çiftçilere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem'in açıklaması şöyle:

"Acil önlem alınmazsa önümüzdeki yıl 50 binden fazla çiftçimiz tarım ve hayvancılıktan ayrılabilir. SGK sistemine göre, Türkiye'de 2009 yılında 1 milyon 16 bin 692 olan çiftçi, 2024 yılında 450 bin civarına geriledi. Önümüzdeki yıl çiftçi sayısı 400 binin de altına inebilir. Bu durum sürdürülebilir değildir. Acil önlem almamız gerekiyor. Bu bir beka meselesidir. Çiftçiler artık zararlarını yönetemez durumda. Çiftçi geçmiş yıllarda ürün fiyatı yüksekse hangi üründen para kazanacaksa o ürünü ekiyordu. Şimdi ise hangi ürün ekerse eksin devamlı zarar veriyor. Hal böyle olduğunda da her yıl, ortalama 35 bin civarında çiftçi tarım ve hayvancılık sektöründen uzaklaşmak zorunda kalıyor. Önümüzdeki yıl bu rakamın 50 binin üzerinde olacağını öngörüyoruz.

"Çiftçinin topraklarını terk etmesi, geleneksel tarım bilgisinin kaybı demektir"

Çiftçilerin toplam borcu 800 milyar liraya dayandı. Verilen devlet desteği çok yetersiz. Bu tablo çiftçilerinin üretimden ayrılmasına, hayvancılık sektöründen çıkışına neden oluyor, vatandaş açısından da et, süt, meyve-sebze gibi temel gıda fiyatlarının sürekli artmasına neden oluyor. Yani kaybeden sadece çiftçimiz değil, tüm ülkece kaybediyoruz. Tarım sektörü sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel de bir değerdir. Çiftçinin topraklarını terk etmesi, geleneksel tarım bilgisinin ve yaşam anlayışının da kaybı demektir. Bu nedenle, tüm siyasi partiler ve ilgili kuruluşlar, ivedilikle bir araya gelmeli ve Türk tarımını kurtarmak için ortak bir strateji oluşturmalıdır. Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçi Krizi: Acil Önlem Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:31:20. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftçi Krizi: Acil Önlem Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement