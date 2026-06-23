Çiftçi ve El-Rih Görüşmesi - Son Dakika
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Çiftçi ve El-Rih Görüşmesi

23.06.2026 23:43
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Bakan Çiftçi, Filistinli mevkidaşı ile insani durum ve iş birliğini görüştü.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab El-Rih ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani durum, Filistin halkının ihtiyaçları ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab El-Rih ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Filistin arasındaki bağın yalnızca diplomatik ilişkilerle sınırlı olmadığını, ortak tarih ve kardeşlik temelinde güçlü bir gönül birlikteliğine dayandığını belirtti.

Görüşmede, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insani trajedinin, Filistin halkının ihtiyaçlarının ve kurumlar arasındaki iş birliğinin ele alındığını ifade eden Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı El-Rih'in, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın, Başbakanın ve Filistin halkının selamlarını ilettiğini kaydetti.

Çiftçi, El-Rih'in, Türkiye'nin Filistin davasındaki duruşunu takdir ettiğini belirterek, "Tarihsel haklarımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandığını aktardı.

El-Rih'in, AFAD, Göç İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Filistin halkına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini belirten Çiftçi, Türkiye'nin Filistin halkının yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçi ve El-Rih Görüşmesi - Son Dakika

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