Çiftçiden Yılan Kurtarma Operasyonu
İnegöl'de traktörle tarlasını süren çiftçi, yılanı zarar görmeden yakalayıp güvenli bir yere bıraktı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde traktörle tarlasını süren Mensur Öçal, fark ettiği 1,5 metre uzunluğundaki yılanı zarar görmesin diye alıp, elleriyle yakalayıp, güvenli bölgeye bıraktı.
Kırsal Deydinler Mahallesi'ndeki tarlasını traktörle süren çiftçi Mensur Öçal, yılan görünce traktörünü durdurdu. Çiftçi, zarar görmemesi için elleriyle yakaladığı 1,5 metre uzunluğundaki yılanı güvenli bölgeye bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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