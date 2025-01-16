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Çiftçiler Çizmeyle İdare Ediyor

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CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da çiftçilerin Ziraat Bankası kredi sorunlarını dinledi.

16.01.2025 12:26
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'e dert yanan çiftçi, üreticinin durumunu, "Çiftçi bir çizme alamıyoruz, yırtık idare ediyoruz. Bir tane alacağız. Yırtığı birimiz giyeceğiz sağlamı birimiz giyeceğiz" sözleriyle aktardı. Zirai ürünler satan bir esnaf ise "Eskiden çiftçi Ziraat Bankası'na olan borcunu borç olarak görmezdi. Bir şekilde bulur, buluşturur öder daha ucuz kredi diye tekrar çekerdi. Ancak bu sene ödüyor. Ziraat Bankası tekrar kredi vermiyor. Yeni kredi alamayınca çiftçi hepten tıkandı" diyerek çiftçinin üretimden uzaklaştığını belirtti.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Ahmetli'de hem çiftçinin hem de zirai ürünler satan esnafın sorunlarını dinledi.

"Çiftçi bir çizme alamıyor, yırtık idare ediyoruz"

Başevirgen'in esnaf ziyareti yaptığı bir dükkanda karşılaştığı iki çiftçi işleri için gerekli olan çizmeyi alamamaktan dert yandı. Yırtık çizmeyle idare ettiğini belirten çiftçi, "Çizmem yırtık iki tane alamıyoruz. Bir sene daha idare etsin sonra alayım diyorum. Çiftçi bir çizme alamıyor, yırtık idare ediyoruz. Bir tane alacağız. Yırtığı birimiz giyeceğiz sağlamı birimiz giyeceğiz. Çiftçi geldiği durumda bir çizme dahi alamıyor. Tarlaya işçi götürüyoruz, topladığımız zeytinle işçinin parasını ödeyemiyoruz. Ortağı yapalım yarı yarıya toplayın diyoruz, kabul etmiyor yevmiyesini istiyor" dedi.

"Yeni kredi alamayan çiftçi hepten tıkandı"

Zirai ürünler satan bir esnaf ise Ziraat Bankası'nın çiftçilere kredi vermediğine dikkat çekti. Esnaf, "Çiftçilerin para ödeyemediği bir zamandayız. Bu yıl sıkıntılı bir yıl geçiriyoruz. Paradan dönüş olmuyor. Çiftçiye bakıyoruz onun da durumu belli, idare etmeye çalışıyoruz. Eskiden çiftçi Ziraat Bankası'na olan borcunu borç olarak görmezdi. Bir şekilde bulur, buluşturur öder daha ucuz kredi diye tekrar çekerdi. Ancak bu sene ödüyor. Ziraat Bankası tekrar kredi vermiyor. Yeni kredi alamayınca çiftçi hepten tıkandı. Çiftçi elindeki parayı Ziraat Bankası'na verdi. Gerisi gelmeyince herkes etkilendi, çark dönmüyor. Çiftçi mahsul ekecek, parası yok. Zaten ekmiyor. Şu an buğday ekim zamanı buğdayın ekilmesi lazım, eken yok. Ne diye ekecek? Çiftçi 7-8 liraya buğday sattı, şimdi tohumunu 24 liraya alıyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer üretici ise çiftçinin artık hayal dahi kuramadığını söyledi. Üretici, "Çiftçi eskiden mahsulüyle bir hayal kuruyordu düğün yaparız, ev alırız diye, şimdi hayal de bitti. Artık yılı kurtarmanın derdine düştük" dedi.

Çiftçiler Çizmeyle İdare Ediyor
Kaynak: ANKA

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