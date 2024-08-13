Çiftçiler, domates fiyatlarına tepki göstermek için yürüyüş düzenledi

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(BALIKESİR/SINDIRGI)- Geçen hafta Bursa Karacabey'de başlayan dün de Bandırma Aksakal'da devam eden çiftçi eylemleri devam ediyor. Balıkesir'in İbiller köyünde toplanıp Sındırgı ilçesine Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözleriyle yürüyen üreticiler, domatesin kilosuna 1,8 lira fiyat biçilmesine tepki gösterdi. Türk bayrağı asılmış traktörlerle yürüyüşe katılan çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı göreve davet etti. CHP Milletvekili Serkan Sarı'nın da katıldığı yürüyüş sırasında çiftçiler, "hükümet istifa" sloganı attı.

Karpuz, kavun, bezelye derken ürettikleri domates de para etmeyen ve tarlada bırakma tehlikesiyle karşı karşıya kalan üreticilerin eylemleri devam ediyor. Üreticiler geçen hafta Bursa- İzmir Karayolu'nu 4 saat süreyle ulaşıma kapatmış, hükümeti istifaya çağırmıştı. Zaman zaman güvenlik güçleriyle de karşı karşıya gelen çiftçiler, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın verdiği bazı sözler üzerine eylemlerine son vermişti.

"Bol mahsul yaptık diye sevinmiştik"

Ancak bölgede üreticilerin sorunları çözümün aksine gün geçtikçe artıyor. Dün Bandırma Aksakal Mahallesi'nde bir yürüyüş düzenleyip seslerini duyurmaya çalışan üreticiler, bugün de Balıkesir'in İbiller köyünden Sındırgı ilçesine doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşten önce dertlerini CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'ya anlatan bir kadın üretici, domatesin kilosuna 1.8 lira fiyat biçildiğini belirterek "Borçlarımızı, taksitlerimizi ödeyeceğimiz için bol mahsule sevinmiştik. 40 yılda bir bol mahsul yaptık, sevinmiştik. Ama bu kez de para yok" diye dert yandı.

Üreticilere seslenen Serkan Sarı da "Saraydan, saltanattan, müteahhitlerden, yandaşlardan tasarruf etmek yerine köylünün sırtına yüklediler tüm mali sorumluluğu" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bakanı İbrahim Yumaklı'yı bölgeye çağıran üreticiler, "Ya çözecek ya gidecek" ifadesini kullandı.

Çiftçiler Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü Milletin Efendisidir" sözünün yazılı olduğu bir pankartla yürüyüşe geçti. Türk bayrağı asılmış traktörlerle korna çalarak eyleme destek veren çiftçiler, İbiller köyünden Sındırgı'ya doğru ilerledi.

Yürüyüşe Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, CHP Sındırgı İlçe Başkanı Ali Algın, domates ve yöresel kornişon salatalığı üreticisi köylüler katıldı.