Çiftçiler Günü Mesajı

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Feridun Çatalçekiç, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

ETB'den yapılan açıklamada, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun kuruluş günü olan 14 Mayıs'ın, 1984 yılından bu yana üye ülkelerde "Dünya Çiftçiler Günü" olarak kutlandığı belirtildi.

Açıklamada, çiftçilerin ülkenin gelişmesi, ekonominin büyümesi, üretimin çeşitlendirilmesi ve sağlıklı gıda temini açısından önemli görev üstlendiği ifade edildi.

Üreticilerin her türlü zorluğa rağmen üretime devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe dönüşmesi ve ürünlerinin bereketli olması temennisiyle; tarımsal üretimin her kademesinde emek ve alın terleriyle çalışarak, ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan tüm üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız."