Çiftçilere 19 Milyar TL Destek Ödemesi

10.04.2026 10:52
Tarım Bakanı Yumaklı, çiftçilere 19.5 milyar liralık destek ödemesinin hesaplara yatırılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik 19 milyar 538 milyon 43 bin liralık destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Ödemeler, bugün hesaplara yatırılacak.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı "Üreticimizin gücüne güç katıyor, bereketi birlikte artırıyoruz" paylaşımıyla destekleme ödemelerini duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımına göre ödemelerin büyük kısmını 19 milyar 484 milyon 148 bin 403 lirayla planlı üretim desteği oluşturdu. Kırsal kalkınma yatırımları için 49 milyon 686 bin 547 lira, hayvan gen kaynakları desteği kapsamında ise 4 milyon 208 bin 50 lira ödeme yapılacak.

Kaynak: ANKA

