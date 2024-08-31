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Çiftçinin baş belası kahverengi kokarca, nemi seviyor

SAMSUN - Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, çiftçinin baş belası olan kahverengi kokarca böceğinin yüksek rakımlı rüzgar alan bahçeler ve sahil kesimlerindeki bahçeler yerine 'nemli bahçeleri' seçtiğini söyledi.

Üreticinin en büyük düşmanı olarak görülen kahverengi kokarca böceği, fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe büyük zarar verdi. Çiftçiler, ürünlerini saran zararlıya karşı çözüm yolları ararken Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarca böceği yakalamak için nemli bir ağaca yerleştirilen feromon tuzağı üzerinde üreticileri bilgilendirdi. Sağlam, zararlı böceği en çok rüzgar almayan ve nemli bahçelerde gördüklerinin altını çizerken, yüksek rakımlı ya da sahile yakın bahçelerde ise kahverengi kokarca böceği tehlikesine rastlamadıklarını ifade etti.

"Rüzgar alan, 250-300 rakım üstü ve deniz kenarlarındaki bahçelerde kokarca görülmüyor"

Zararlı kahverengi kokarca böceğinin sevdiği ve sevmediği yerler hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Kahverengi kokarcanın az olduğu bölgeyi ilaçlarsanız, yararlı böcekleri öldürürsünüz. Tuzaktaki zararlıları sayarsınız. Yoğun olduğunu görürseniz bölgeyi ilaçlarsınız. Kahverengi kokarca böceği nemi seviyor. Çarşamba'da bir üretici bahçesini ilaçladı. Yan bahçe sahibi ise ilaçlatmadı. İlaçlanan bahçede zararlı yok, yan bahçe ise sıkıntıda. Üretici 4 kez ilaçlatmış ve bir sıkıntı yaşamamış. Gözlemlerimiz; denize, sahile yakın bahçelerde bir sıkıntı olmuyor. Rüzgarın olduğu ya da rüzgar alan bahçelerde olmuyor. 250-300 rakımın üzerinde de pek görünmüyor. Kahverengi kokarca böceği nerede nem birikiyor, orayı seviyor. Yanlış bilinen bir oldu ise kabuklar sertleşince ilaçlamanın kesilmesi. Kabuk sert olsa da kahverengi kokarca böceği ürüne zarar verebiliyor. İlaçlamayı bırakmayacağız. Çünkü böcek, fındık kabuğunu sert bir şeyle delmiyor, salgı bırakıyor. O salgı da 1-2 ay içerisinde fındığın içini siyahlaştırıyor" dedi.

"Kışı metruk binalarda geçiriyor"

Yaz sonrası bulunduğu bölgedeki metruk ve kimsenin olmadığı binalarda konakladığına dikkat çeken İbrahim Sağlam, "Zararlı ile mücadelede öncelikle ilaçlamamızı yapacağız. Hasat sonrası kahverengi kokarca böceğinin yoğun görüldüğü yerlerde tavsiye ettiğimiz ilcalarımız var. Böcek, kışı metruk binalarda ya da saçak altlarında geçiriyor. Metruk binaların, konaklayabilecekleri yerlerin etrafına tuzak atıyoruz. Bu tuzaklarda feromon olduğu için kahverengi kokarca böceği geliyor. Tuzağın olduğu ve zararlının sardığı ağacı hemen ilaçlıyoruz. 'Gördüğün yerde yok et' denilen kavram bu" diye konuştu.

"İlaçları biz temin edeceğiz, herkesten araç temin edip, günde 10 köyü ilaçlayacağız"

Yaz sonrası zararlının yoğun olduğu tüm köylere topyekun bir çalışma gerçekleştireceğini vurgulayan Sağlam, "Bakanlık olarak biyosidal temin edeceğiz. Zararlının bulunduğu köylerin tamına yetecek ilaçları biz alacağız. Belediyelerden, odalardan, muhtarlardan ilaçlama yapabilen motor, patpat gibi araçlardan destek alacağız. Teknik eleman gözetiminde her gün 10 köyü ilaçlayacağız. Kimin nereye ne kadar ilaç atacağını biz ayarlayacağız. Köyleri ilaçladıktan sonra kış geçince, gidebileceği bahçelere feromon tuzakları koyacağız. Saklanan zararlı böcekler bahçeye giderken feromon kokusunu alacak, tuzağa gelecek. O dönem de yine tuzakların olduğu ve fazla zararlının olduğu bölgeyi ilaçlayacağız. Nisan-Mayıs'ta baktık ki kahverengi kokarca böceğinin yoğun olduğu bahçe, köyler varsa tespit edip, önlemleri ve çözümleri arttıracağız. Rüzgarın aldığı yerde kahverengi kokarca durmuyor. Soğuk yerde durmuyor. Nem biriken yerleri çok seviyor. Örneğin eve geldiği zaman balkonda yaş çamaşır olsun, ona hemen geliyor. Kuru çamaşırlarda ise bir tane bulamıyorsunuz" şeklinde konuştu.