Çiftçinin Borç Krizi TBMM'de Gündem

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin borçları ve artan haciz sayılarına ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gürer, konuşmasında şunları söyledi:

"2025 yılı çiftçi için çok kötü geçti, 2026 yılına yansıması artan icralar oldu. İç Anadolu illerinden dün gece gelen bir mektup içimi burktu. Turgay Bey diyor ki; 'Bugün bir traktör daha hacizle köyümüzden vatandaş ağlayarak izledi ve sıra ne zaman bize gelir korkusuyla baka baka izledi. Hem de köyümüzün en çok iş yapan çiftçisiydi. Bizler yaz kış çalışan bir milletiz, kendi evimizde korkar hale geldik'. Yalnızca nisan ayında 64 traktör, 6 bin 393 tarla, 500 bağ, 17 samanlık, 29 tarım makinası icra daireleri tarafından satışa çıkartılmış durumda. Çiftçi girdi maliyetleri karşısında güç durumda, icra da kapıda. Geçen yıla göre icra yoluyla satılan tarım alanlarında önemli bir artış var. Çiftçinin ödemesini yapabilmesi için gereken üretimi sağlayan araçları elinden alırsanız nasıl ödemelerini yapacak? Traktörün deposuna mazot almaya gücü yetmezse, tarlada verim almak için gübreye gelen zamlardan dolayı gübre atmazsa bu üretim nasıl devam edecek? Çiftçinin bu durumda göçten başka şansı kalmamaktadır."

Ani hava değişimleri nedeniyle çiftçiler bu yıl da üretimde sıkıntı yaşamaktadır. Çukurova'da sel ve dolu, farklı illerde don, sel ve aşırı rüzgarla ortaya çıkan sorunlar vardır. Bu durumda tarlaya yeni ürün ekmek ikinci bir maliyet yaratıyor. Üreticinin yaşadığı her sorunun rafa yansıyacağını da yönetecilerin bilmesi gerekir. Tüm çiftçilerin haciz, icra işlemlerinin durdurulması, borçların en az üç yıl ötelenmesi ve faizlerin silinmesi gerekiyor."