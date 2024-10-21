Çiftçinin Maliyeti 59 Aydır Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiftçinin Maliyeti 59 Aydır Artıyor

DEVA Partisi'nden Hasan Karal, tarımsal girdi maliyetlerinin sürekli arttığını ve çiftçiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

21.10.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, tarımsal girdi maliyetlerinin Eylül 2019'dan bu yana aralıksız artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Çiftçinin maliyetleri tam 59 aydır artıyor ama hükümet bu artışı durdurmak için tek bir adım dahi atmıyor. Maliyetler altında ezildiği için kendi geçimini dahi sağlayamayan, kendi karnını bile doyuramayan çiftçi, vatandaşı nasıl doyursun" dedi.

Hasan Karal, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ağustos 2024 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini değerlendirerek, Eylül 2019'dan beri tarımsal girdi maliyetlerinin aralıksız artış gösterdiğine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Karal, "Tarlada 2 lira olan sofraya 10 liraya geliyorsa çiftçi nasıl geçinsin, vatandaş nasıl gıdaya erişsin. İşte hükümetin tarımı getirdiği hal bu" dedi. Karal, TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksinin (Tarım-GFE) 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,39, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 33,25 arttığını hatırlattı.

" Hükümet, çiftçide üretim yapacak takat bırakmadı"

12 aylık ortalamada ise yüzde 43,15 artış yaşandığını kaydeden Karal, bu oranların, tarımsal girdi maliyetlerinde tam 59 aydır artış yaşandığını gösterdiğini ifade etti. Çiftçinin en büyük maliyeti mazot, elektrik, gübre, ve işçilik olduğunu belirten Karal, "Mazot fiyatları sadece son 1 yılda yüzde 100'den fazla arttı, 19 liradan, 43 liraya yükseldi. Tarımsal üretimde kullanılan elektriğe temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldı. Çiftçiler maliyetler altında eziliyor ama buna rağmen bir umut üretimi devam ettirmek istiyor ancak 5 yıldır artan maliyetlere çare bulmayan, üreticileri yeterince desteklemeyen hükümet, çiftçide üretim yapacak takat bırakmadı" diye konuştu.

Karal, bu yıl, üreticilerin en zorlu dönemlerinden birini yaşadığının altını çizerek, onlarca çeşit üründe maliyetleri kurtarmadığı için ürünlerin tarlada kaldığını ve çiftçilerin çok büyük zarara uğradığını söyledi.

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Deva Partisi, Milletvekili, Hasan Karal, İstanbul, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Eylül, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçinin Maliyeti 59 Aydır Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:19:21. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftçinin Maliyeti 59 Aydır Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.