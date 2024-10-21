Çiftçinin Maliyeti 59 Aydır Artıyor

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(ANKARA) - DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, tarımsal girdi maliyetlerinin Eylül 2019'dan bu yana aralıksız artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Çiftçinin maliyetleri tam 59 aydır artıyor ama hükümet bu artışı durdurmak için tek bir adım dahi atmıyor. Maliyetler altında ezildiği için kendi geçimini dahi sağlayamayan, kendi karnını bile doyuramayan çiftçi, vatandaşı nasıl doyursun" dedi.

Hasan Karal, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ağustos 2024 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini değerlendirerek, Eylül 2019'dan beri tarımsal girdi maliyetlerinin aralıksız artış gösterdiğine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Karal, "Tarlada 2 lira olan sofraya 10 liraya geliyorsa çiftçi nasıl geçinsin, vatandaş nasıl gıdaya erişsin. İşte hükümetin tarımı getirdiği hal bu" dedi. Karal, TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksinin (Tarım-GFE) 2024 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,39, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 33,25 arttığını hatırlattı.

" Hükümet, çiftçide üretim yapacak takat bırakmadı"

12 aylık ortalamada ise yüzde 43,15 artış yaşandığını kaydeden Karal, bu oranların, tarımsal girdi maliyetlerinde tam 59 aydır artış yaşandığını gösterdiğini ifade etti. Çiftçinin en büyük maliyeti mazot, elektrik, gübre, ve işçilik olduğunu belirten Karal, "Mazot fiyatları sadece son 1 yılda yüzde 100'den fazla arttı, 19 liradan, 43 liraya yükseldi. Tarımsal üretimde kullanılan elektriğe temmuz ayında yüzde 30 zam yapıldı. Çiftçiler maliyetler altında eziliyor ama buna rağmen bir umut üretimi devam ettirmek istiyor ancak 5 yıldır artan maliyetlere çare bulmayan, üreticileri yeterince desteklemeyen hükümet, çiftçide üretim yapacak takat bırakmadı" diye konuştu.

Karal, bu yıl, üreticilerin en zorlu dönemlerinden birini yaşadığının altını çizerek, onlarca çeşit üründe maliyetleri kurtarmadığı için ürünlerin tarlada kaldığını ve çiftçilerin çok büyük zarara uğradığını söyledi.