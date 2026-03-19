Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çifte Bayram: Nevruz ve Ramazan Bayramı!

19.03.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevruz ve Ramazan Bayramı bu yıl aynı tarihlerde kutlanacak, toplumsal dayanışmayı pekiştirecek.

Türk-İslam dünyasında "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi", "doğa bayramı" olarak kabul gören Nevruz Bayramı ile yardımlaşma ve arınma ayı ramazanın sonunda kutlanan Ramazan Bayramı aynı tarihlerde kutlanacak.

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada "yeni gün" olarak kutlanan nevruz, bu sene 21 Mart'ta gönüllerdeki bahar coşkusuyla dini vecibelerin yerine getirildiği ramazan iklimini birleştirecek. 20-22 Mart tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ile iç içe geçecek olan Nevruz Bayramı, Türk dünyasında çifte bayram sevincine vesile olacak.

Türk kültür havzasında "Mart dokuzu", "Yıl sırtı" ve "Gün dönümü" gibi isimlerle de anılan nevruz, tıpkı Ramazan Bayramı gibi toplumsal dayanışma, barış ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor. Her iki bayramda da ortak bir gelenek olarak öne çıkan akraba ve komşu ziyaretleri, küslerin barıştırılması, çocukların sevindirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılması, Türk-İslam kültürünün birleştirici gücünü gözler önüne seriyor.

Nevruz kutlamaları kapsamında evlerde ve sokaklarda genel temizlik yapılırken, hazırlanan zengin sofralar bereketin paylaşılmasına aracılık ediyor. "Nevruz köje", "sumalyak" ve "semeni" gibi geleneksel lezzetlerin baş köşede olduğu bu sofralar, Ramazan Bayramı'ndaki ikram kültürüyle benzerlik gösteriyor. Ateş üzerinden atlanması, Ergenekon hatırasına demir dövülmesi ve geleneksel spor müsabakalarıyla kutlanan nevruz, milli kimliği ve ortak kültürel bağı temsil ediyor.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Alimcan İnayet, AA muhabirine, iki bayramın aynı döneme denk gelmesinin anlamlı bir tesadüf olduğunu söyledi.

Nevruzun doğanın uyanışını, bereket ve huzuru simgelediğini belirten İnayet, şöyle konuştu:

"Nevruz Türk boylarını birbirine bağlayan bir kültür bağı, Türk milli kültürü ve kimliğini besleyen bir kaynaktır. Nevruz Türk dünyasının ortak değerlerinden birisidir. Bugün Türk kültür havzasının hemen hemen tümünde zengin biçim ve içerikle kutlanmaktadır. Davul zurna çalınarak, şiir ve türkü söylenerek nevruzun geldiği müjdelenir. Nevruz günü mezarlıklar ziyaret edilir, zayıf ve fakirlere yardım edilir, dargın ve küskünler barıştırılır. Bu bayram bölge barışının sağlanmasında son derece etkili bir kültürel güçtür. Bu yılki kutlamaların ayrı bir önemi var. Ne mutlu tesadüftür ki Nevruz Bayramı Türk-İslam dünyasının mübarek Ramazan Bayramı'na denk geldi. 20-22 Mart'ta dini bayramımız Ramazan Bayramı'nı idrak ederken, 21 Mart günü de milli bayramımız Nevruz'u kutlayacağız."

Kaynak: AA

Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Tahran diken üstünde Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor Tahran diken üstünde! Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
Testo Taylan tutuklandı Testo Taylan tutuklandı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
Muğla’da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı Muğla'da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı

12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
10:35
Ava Yaman’ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Ava Yaman'ın iftar davetinde giydiği kıyafet olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 12:35:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.