Çiftlik Bank Benzeri Sistemle Para Toplayan 42 Sanık Beraat Etti - Son Dakika
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Çiftlik Bank Benzeri Sistemle Para Toplayan 42 Sanık Beraat Etti

Çiftlik Bank Benzeri Sistemle Para Toplayan 42 Sanık Beraat Etti

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, internet üzerinden faaliyet yürüten ve 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla yargılanan 42 sanık beraat etti. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 43 sanığın 42'sinin delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

05.06.2024 15:17
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İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladıkları iddiasıyla yargılanan 42 sanık beraat etti.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İ.K'nin de aralarında bulunduğu bazı sanıkların çeşitli suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ise savunmalarında, suçlamaları redderek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuksuz yargılanan 43 sanığın 42'sinin delil yetersizliğinden beraatine, hayatını kaybeden sanık Y.K. hakkındaki dosyasının da düşürülmesine hükmetti.

Yaklaşık 400 mağdurun şikayeti üzerine söz konusu firma hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlatmış, şirketin banka hesaplarına bloke konulmuş, firmanın yöneticisi İ.K. ile 42 firma çalışanı ve üyesi hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak", "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çiftlik Bank Benzeri Sistemle Para Toplayan 42 Sanık Beraat Etti - Son Dakika

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