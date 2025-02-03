Çiftlik Bank davasında Tosuncuk\'a 45 bin yıl hapis cezası

Çiftlikbank davasında karar açıklandı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile ağabey Fatih Aydın'a 45 bin 376 yıl hapis cezası verildi.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5 ayrı davanın duruşmasına, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Cafer Çolak, müştekiler ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulunurken, bir sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlandı.
Cumhuriyet savcısı, önceki celselerde açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Her iki sanık için toplam 88 bin 302'şer yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.
Savunmasını yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın, "En başından söylediğim gibi ben dolandırma kastıyla bu işe girmedim, kimseyi dolandırmadım. Yaptığım yatırımlar mağdurların zararını karşılayabilecek durumda. Devlet el koyduğu için mağdur oldular, adli emanette olan param mağdurların zararını karşılayabilir." şeklinde beyanda bulundu. Fatih Aydın ve diğer tutuklu sanıklar da örgütle bir bağlantılarının olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme başkanının sanıklara son sözlerini sorması üzerine, Mehmet Aydın, "Ben kimseyi dolandırma kastıyla hareket etmedim. Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Fatih Aydın ise, "Hiçbir örgüte üye değilim. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Lider olmam için beni tanımaları lazım, ben de çoğunu tanımıyorum." dedi.
Mahkeme heyeti aranın ardından 14.30 itibarıyla yeniden başlayan duruşmada "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a, 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
Son Dakika › Güncel › Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası - Son Dakika
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