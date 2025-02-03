Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası - Son Dakika
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Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

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Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

03.02.2025 15:18  Güncelleme: 15:32
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Çiftlikbank davasında karar açıklandı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile ağabey Fatih Aydın'a 45 bin 376 yıl hapis cezası verildi.

5 TUTUKLU SANIK CEZAEVİNDEN GETİRİLDİ

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5 ayrı davanın duruşmasına, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Cafer Çolak, müştekiler ve sanık avukatları da duruşmada hazır bulunurken, bir sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlandı.

HER 2 SANIK İÇİN DE TOPLAM 88 BİN 302'ŞER YIL İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, önceki celselerde açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere "suç örgütü kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Her iki sanık için toplam 88 bin 302'şer yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

"BEN DOLANDIRMA KASTIYLA BU İŞE GİRMEDİM"

Savunmasını yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın, "En başından söylediğim gibi ben dolandırma kastıyla bu işe girmedim, kimseyi dolandırmadım. Yaptığım yatırımlar mağdurların zararını karşılayabilecek durumda. Devlet el koyduğu için mağdur oldular, adli emanette olan param mağdurların zararını karşılayabilir." şeklinde beyanda bulundu. Fatih Aydın ve diğer tutuklu sanıklar da örgütle bir bağlantılarının olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

"BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

Mahkeme başkanının sanıklara son sözlerini sorması üzerine, Mehmet Aydın, "Ben kimseyi dolandırma kastıyla hareket etmedim. Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere, beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SANIKLARDAN ÇOĞU BENİ TANIMIYOR"

Fatih Aydın ise, "Hiçbir örgüte üye değilim. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Lider olmam için beni tanımaları lazım, ben de çoğunu tanımıyorum." dedi.

TOSUNCUK'A REKOR CEZA

Mahkeme heyeti aranın ardından 14.30 itibarıyla yeniden başlayan duruşmada "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a, 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Çiftlik Bank davasında Tosuncuk\'a 45 bin yıl hapis cezası

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Son Dakika Güncel Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Muhammed Korkavuş:
    yani ne şimdi bu adam 45 BİN YILLL sonra elini konulu sallayarak cıkacak mı ?? 81 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    cok zavalli bir ülkeyiz !! Adalet konusunda inanilmaz kötüyüz ! halkin yüzde 99,99 u adalete inanmiyor . kötü olan düzeltmek için hicbir caba yok ! bütün ülke bir adamin sirtina binmis , Erdogan yapsin .. nereye kadar böyle devam edecek ? 28 45 Yanıtla
  • Murat Derya Bulut:
    5 aya tahliye kararı verirler. 39 4 Yanıtla
  • Hakan Kuvvet:
    alt ay sonra çıkar 33 2 Yanıtla
  • Alper Uçar:
    2 3 yıla salınır 27 2 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    3 te birini yatar çıkar! 26 1 Yanıtla
  • İmdat Kaşık:
    Bizim ülkemiz dolandırıcıları seviyor dilan engin polat çifti gibi 9 ay sonra salarlar bunuda 22 2 Yanıtla
  • Mehmet Karataş:
    lo he he 17 1 Yanıtla
  • keke43 null:
    3 de birini yatsa 15 bin yıl sonra serbest. oh ne güzel istanbul... 16 0 Yanıtla
  • Serif Huy:
    kimsenin yaptığı yanına kalmıyor şu dünyada malesef 3 8 Yanıtla
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