Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü sınırlarındaki verici istasyonunda meydana gelen arızayı tamir eden ekibin aracının üzerine çığ düştü. Araçta bulunan 4 kişi, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Olay, Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki verici istasyonunda meydana gelen arızaya müdahale etmek üzere yola çıkan ve içerisinde 4 personelin bulunduğu aracın üzerine çığ düştü.

ARIZA İÇİN GİTTİLER! ÜZERLERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Araçta bulunan personel, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarmıştır. İhbar üzerine bölgeye paletli araçla AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Personel, bölgeden alınarak güvenli alana nakledildi. Olay yerinde arama yapan ekipler, çığ altında kalan kimsenin olmadığını belirledi. Bölgede oluşabilecek risklere karşı jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, çığ tehlikesi bulunan bölgelere zorunlu olmadıkça gitmemeleri, zorunlu hallerde ise kolluk kuvvetlerimize bilgi vermeleri büyük önem arz etmektedir" denildi.