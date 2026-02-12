Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü - Son Dakika
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü

Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
12.02.2026 23:59
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir verici istasyonundaki arızayı tamir etmeye giden ekibin aracının üzerine çığ düştü. Araçta bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü sınırlarındaki verici istasyonunda meydana gelen arızayı tamir eden ekibin aracının üzerine çığ düştü. Araçta bulunan 4 kişi, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Olay, Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki verici istasyonunda meydana gelen arızaya müdahale etmek üzere yola çıkan ve içerisinde 4 personelin bulunduğu aracın üzerine çığ düştü.

ARIZA İÇİN GİTTİLER! ÜZERLERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Araçta bulunan personel, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarmıştır. İhbar üzerine bölgeye paletli araçla AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Personel, bölgeden alınarak güvenli alana nakledildi. Olay yerinde arama yapan ekipler, çığ altında kalan kimsenin olmadığını belirledi. Bölgede oluşabilecek risklere karşı jandarma ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, çığ tehlikesi bulunan bölgelere zorunlu olmadıkça gitmemeleri, zorunlu hallerde ise kolluk kuvvetlerimize bilgi vermeleri büyük önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü

23:10
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
