Çığ Felaketinde Judo Sporcusu Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde meydana gelen çığ felaketinde Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Erzurum Valisi Hüseyin Çiftçi, Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde meydana gelen çığ felaketinde Judo Milli Takım sporcusu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı ise Emre Yazgan'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ancak durumunun kritik olduğu açıklamasını yapmıştı. Sağlık Bakanlığı, ilk açıklamasının ardından kısa bir süre sonra yeni bir açıklama yaparak Milli Sporcu Emre Yazgan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."