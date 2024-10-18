Çiğ Köfte İşletmeleri Denetlendi

Güncel

Bilecik Belediyesi tarafından çiğ köfte işletmeleri denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kentte çiğ köfte satan işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, genel temizlik başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve çalışanların çalışma şartlarına yönelik denetimlerde, işletme sahiplerine gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunulduğu ifade edildi.