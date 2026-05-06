Çığda Kaybolan Çobanın Cenazesi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çığda Kaybolan Çobanın Cenazesi Bulundu

06.05.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardanuç'ta çığda kaybolan Bülent Gezer'in cenazesi 125 gün sonra bulundu, toprağa verildi.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan ve cansız bedenine 125 gün sonra ulaşılan çoban Bülent Gezer (38), toprağa verildi.

Ardanuç ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Zekeriya köyü Aksu Yaylası'nda, 31 Aralık 2025'te çığ düştü. Yaylanın Erzurum sınırına yakın alanında otlattıkları yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürülerini Ardanuç yönüne getirmek isteyen 6 çoban, kar altında kaldı. Tipinin de etkili olduğu bölgede çobanlardan 3'ü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbarla AFAD ve UMKE ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla bölgeye ulaştı. Ekipler, yaptığı çalışmalarda kar altında kalan çobanlar Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla ve Suat Temel'in cansız bedenlerine ulaştı, Bülent Gezer bulunamadı. Bölgedeki yoğun tipi ve yeni çığ tehlikesi nedeniyle 4 Ocak'ta çalışmalara ara verildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bülent Gezer'i arama çalışmaları, 2 Mayıs'ta yeniden başladı. 120 kişilik ekiple, yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığında yürütülen arama çalışmalar sonuç verdi. Çalışmalar sonucu 125 gün sonra Bülent Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından Gezer'in cansız bedeni, yaklaşık 7 metre karın altından çıkarıldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

1 çocuk babası Bülent Gezer için Ardanuç Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; Artvin Valisi Turan Ergün, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu'nun yanı sıra il ve ilçe protokolü, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gezer, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yolüstü Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Fatih TÜYSÜZ/ARTVİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çığda Kaybolan Çobanın Cenazesi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünlü sunucu Eva Murati’nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi
9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor 9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor

15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 16:05:02. #7.12#
SON DAKİKA: Çığda Kaybolan Çobanın Cenazesi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.