AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısı'nda konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede verimliliğin önemine vurgu yaptı.

29.08.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Artan kaynak ihtiyaçları, artan nüfus ama azalan kaynaklar uzun yıllardır konuşulan meseleler ama günümüzün koşullarında iklim değişikliği, ona karşı gösterdiğimiz mücadele ve uyum politikaları çerçevesinde verimliliği merkezimize almamız gereken çok önemli bir başka dönemi girdik." dedi.

Karaaslan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Samsun Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Samsun'un öncü şehir kimliğiyle sadece kendi bölgesinin değil, içinde bulunduğu coğrafyanın da yeniden öncü şehri olmakla ilgili büyük bir iddianın sahibi olduğunu söyledi.

Samsun'un insan potansiyeli, tarımsal varlığı, sanayi alanında hayata geçirdiği büyük sıçramasıyla artık gücünü somutlaştırmış projelere dönüştürmüş bir şehir olduğunu anlatan Karaaslan, hedef ve iddialarının bu sıçramalarda sınırlı kalmadığını belirtti.

Kovid-19 sürecinde bir şehrin ihtiyaçları karşılama potansiyelinin bölgesine, ülkesine ve hatta dünyaya yetebilirliğinin büyük bir mesele olarak karşılarına çıktığını dile getiren Karaaslan, "O güne kadar fark etmediğimiz salgın hastalık, dünya dengelerini, bakış açılarını ve şehirlerin başarı kriterlerini bence bu anlamda değiştirmiş oldu. Arkasından Rusya- Ukrayna savaşı ile başlayan tahıl krizinde tahıl koridorunun açılmasıyla kendi kendine yetebilirliğin, irade koyan güçlü ülke olmanın ne demek olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sonra afetler yaşadık. Canlarımızı depremlerde, sellerde, heyelanlarda ne yazık ki Türkiye genelinde kaybettik." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, yağış rejiminin değişmesi ve mevsimsel anormalliklerin artması nedeniyle sel başta olmak üzere çeşitli riskler ortaya çıktığına dikkati çekerek, kent yönetimlerinin bu riskleri değerlendirerek gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Daha sağlıklı kent dokusu, kentsel dönüşüm ve daha sağlıklı altyapı oluşturulması gibi tedbirlerin öneminin arttığının altını çizen Karaaslan, şöyle konuştu:

"Artan kaynak ihtiyaçları, artan nüfus ama azalan kaynaklar uzun yıllardır konuşulan meseleler ama günümüzün koşullarında iklim değişikliği, ona karşı gösterdiğimiz mücadele ve uyum politikaları çerçevesinde verimliliği merkezimize almamız gereken çok önemli bir başka dönemi girdik. Su başta olmak üzere Rabb'imizin bahşettiği bütün nimetleri aslında en verimli şekilde nasıl kullanabileceğimiz sorusunun cevabını yeri geldiğinde birey, yeri geldiğinde yöneticiler, yeri geldiğinde firma, şirket olarak ama genelinde toplumsal bakış açısı olarak yeniden düşünmek, ortaya yeni bir anlayış koymak zorundayız. Aslında bu, yeni bir anlayış da değil. Bu, bizim tam da özümüz, tam da medeniyetimiz, tam da inancımız. Bizim bunu yeni dünya düzeninin koşullarına adapte etmek gibi bir sorumluluğumuz var."

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, KOSGEB Samsun Müdürü Nebahat Livaoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Çiğdem Karaaslan, AK Parti, AK Parti, Ekonomi, samsun, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
19:01 Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
10:05 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’un soyadını kullanmasına dava açacak Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasına dava açacak
09:58 Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli Yıldız Yatak konkordato ilan etti, fabrika çalışanları endişeli
09:56 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarının beklediği haberi verdi: Teklifimizi yaptık
09:44 İstanbul Küçükçekmece’de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı İstanbul Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 35 Yaralı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 20:06:23. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da Sürdürülebilir Kalkınma Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement