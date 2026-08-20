Çiğli Belediyesi’nden silahlı saldırı sonrası ilk açıklama: Can kaybı yok, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi’nden silahlı saldırı sonrası ilk açıklama: Can kaybı yok, şüpheli yakalandı

Çiğli Belediyesi’nden silahlı saldırı sonrası ilk açıklama: Can kaybı yok, şüpheli yakalandı
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Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına otoparkta silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında başkan araçta değildi; ölen ya da yaralanan olmadı. Şüpheli güvenlik görevlilerince yakalanıp polise teslim edildi.

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına belediyenin otoparkında düzenlenen silahlı saldırının ardından Çiğli Belediyesi'nden açıklama geldi. Belediye, saldırı sırasında Yıldız'ın araçta olmadığını ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin ise güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildiği açıklandı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına belediye binasının otoparkında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Çiğli Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sırasında Başkan Yıldız'ın araçta olmadığı ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi. Belediyeden yapılan açıklama şu şekilde:

"Çiğli Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına, bugün belediyemiz otoparkında silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Başkanımızın araçta bulunmadığı saldırıda; herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli; belediyemiz güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yakalanmış ve emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, saldırının nedeni ve varsa arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması için yürütülen adli süreci yakından takip edeceğiz. Belediye Başkanımızı ve belediyemizi hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Çiğli Belediyesi olarak; hiçbir tehdit ve saldırının halkımıza hizmet etme irademizi zayıflatmasına, bizi ilçemiz için çalışmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediyesi, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi’nden silahlı saldırı sonrası ilk açıklama: Can kaybı yok, şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiğli Belediyesi’nden silahlı saldırı sonrası ilk açıklama: Can kaybı yok, şüpheli yakalandı - Son Dakika
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