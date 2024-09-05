Çiğli Belediye Başkanı Zabıta Haftası'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiğli Belediye Başkanı Zabıta Haftası'nı kutladı

Çiğli Belediye Başkanı Zabıta Haftası\'nı kutladı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Başkan Yıldız, zabıta personelinin gece gündüz çalışarak ilçenin huzur ve düzenini sağladığını belirterek kutlama yaptı.

05.09.2024 12:55  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Başkan Yıldız, "İlçemizin huzur ve düzeninin sağlanması için gece gündüz çalışan zabıta personelimizin Zabıta Haftası'nı gönülden kutluyorum" dedi.

Başkan Yıldız, Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıta personeli ile Akvaryum Kafe Restoran'da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.  Zabıtanın belediyenin yüzü olduğunu belirten Başkan Yıldız özverili çalışmaları için tüm personele tek tek teşekkür etti.

Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak, ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve projeler üretmenin yanı sıra vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve güvenliğini korumak için de özveriyle çalışıyoruz. Zabıta Müdürlüğü personelimiz karşılaştıkları türlü zorluklara rağmen görevini büyük bir gayret ile yerine getiriyor. Sokakta, çarşıda, pazarda karşılaştığımız vatandaşlarımız ve esnafımız memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bu da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tüm mesai arkadaşlarımızla gurur duyuyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Onur Emrah Yıldız, Zabıta Müdürlüğü, Politika, Zabıta, Güncel, Çiğli, Kamu, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli Belediye Başkanı Zabıta Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:29:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çiğli Belediye Başkanı Zabıta Haftası'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement