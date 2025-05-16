Çiğli Belediyesi 19 Mayıs Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi 19 Mayıs Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

Çiğli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle gençlerin enerjisini zirveye taşıdı. Başkan Yıldız, etkinliklerin kültürel ve sanatsal boyutuna vurgu yaptı.

16.05.2025 12:31
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılan ilk adımdır" dedi.

Çiğli Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Gençlik Yürüyüşü ile başlayan 19 Mayıs kutlamaları, spor turnuvaları ve kültürel etkinliklerle devam ederken, yoğun katılımla gerçekleşen dans gösterisi bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Hasan-Gizem-Ayaz dans grubunun sahne aldığı gösteri, özellikle gençler ve kadınlar başta olmak üzere Çiğli halkından büyük ilgi gördü. Yüzlerce katılımcı dans gösterisinin enerjisiyle coşarken, etkinlik alanında keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı. Gösteri sırasında katılımcılar, dansçıların yüksek enerjisine eşlik ederek alkışları ve tezahüratlarıyla atmosferi daha da hareketlendirdi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen dans ve aerobik gösterisi, büyüleyici havası ile salonu şenlendirirken, vatandaşlar birbirleriyle eğlenceli anlar paylaştı. Çocuklar ve gençler gösteriyi büyük bir ilgiyle izlerken, bazı vatandaşlar müziğin ritmine kapılıp dansçılara eşlik etti.

"Kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz"

Gençlerin coşkusuna ortak olan Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, 19 Mayıs'ın taşıdığı anlamın önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılan ilk adımdır. 19 Mayıs, yalnızca bir tarih değil; gençlerimizin azim, kararlılık ve özgürlük aşkının simgesi olan bir gündür. Çiğli Belediyesi olarak, bu anlamlı günü gençlerimizin enerjisine yakışır şekilde kutlamak için etkinlikler düzenledik. Gençlik Yürüyüşü ile başlayan bayram coşkumuz, spor turnuvaları, kültürel etkinlikler ve sanat performanslarıyla gün boyu sürdü. Dün gece gerçekleşen dans gösterisi ise, bizlere gençlerimizin sanata ve kültüre ne kadar tutkuyla bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Gençlerimizin her alanda kendilerini ifade edebileceği alanlar yaratmaya, kültürel ve sanatsal etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi 19 Mayıs Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

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