Çiğli Belediyesi Anneler Günü Etkinlikleriyle Kadın Emeğini Kutluyor - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi Anneler Günü Etkinlikleriyle Kadın Emeğini Kutluyor

Çiğli Belediyesi, Anneler Günü vesilesiyle düzenlediği kermes ve piknikle kadın emeğini ön plana çıkarıyor. Kermeste çeşitli el emeği ürünler sergilenirken, Sasalı Kent Ormanı'nda yapılacak piknikle kutlamalar devam edecek.

06.05.2025 16:14  Güncelleme: 16:31
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, Anneler Günü'nü ilçede düzenlediği etkinliklerle kutluyor. Kadın emeğini ön plana çıkaran Anneler Günü Kermesi, kapılarını açtı. 7 Mayıs'a kadar açık kalacak olan kermes, ziyaretçilerini bekliyor.

Çiğli Belediyesi, Anneler Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek. Etkinliklerle, Anneler Günü vesilesiyle hem kadın emeğini desteklemek hem de annelere özel bir gün armağan etmek hedefleniyor.

Kermeste el emeği şöleni

Kermeste, takı tasarımlarından Amigurumi oyuncaklara, deri ve hasır çantalardan örgü kıyafetlere, seramik ürünlerden ev yapımı lezzetlere kadar birçok farklı ürün sergileniyor. Kadın üreticilerin el emeği göz nuru ürünleri, hem hediyelik eşya arayanlara hem de alışveriş yapmak isteyenlere hitap ediyor.

Sasalı Kent Ormanı'nda Anneler Günü Pikniği

Anneler Günü kutlamaları bununla da sınırlı değil. 9 Mayıs Cuma günü Sasalı Kent Ormanı'nda düzenlenecek olan Anneler Günü Pikniği ile kutlamalar doğayla iç içe, keyifli bir buluşmayla devam edecek. Çiğlili annelerin ve ailelerin katılacağı piknikte, çeşitli ikramlar, müzik dinletileri ve sürpriz etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi Anneler Günü Etkinlikleriyle Kadın Emeğini Kutluyor - Son Dakika

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