Çiğli Belediyesi Bayramda Temizlik ve Hizmette Şahane Performans Gösteriyor - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi Bayramda Temizlik ve Hizmette Şahane Performans Gösteriyor

08.06.2025 11:26
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Çiğli Belediyesi, bayram boyunca temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, kurban kesim alanlarından cadde sokaklara kadar geniş bir yelpazede hizmet vererek halkın huzurlu bir bayram geçirmesi için görev yapıyor.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, vatandaşların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm birimleriyle sahada hizmet veriyor.

Çiğli Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere birçok birim, kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak görev yapıyor. Belediye ekipleri, temizlikten çevre düzenlemesine, denetimlerden altyapı çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede hizmet vererek Çiğli'nin daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için yoğun mesai harcıyor.

Bayram boyunca temizlik ve dezenfeksiyon aralıksız sürecek

Özellikle kurban kesim alanlarında oluşabilecek yoğunluk ve kirliliğe karşı önlemlerini artıran Çiğli Belediyesi, bu alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. Kesim sonrası oluşabilecek atıklara karşı hızlı müdahale için ekipler bayram boyunca görev başında olacak.

Bayramda da çevre ve temizlik nöbeti devam ediyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde moloz ve evsel atık toplama çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise park, yeşil alan ve refüjlerde ot biçme, budama ve sulama çalışmalarına devam ederek Çiğli'nin çehresini bayramda da güzelleştiriyor. İlçedeki çocuk oyun grupları yenilenerek daha güvenli ve estetik hale getirilirken, tüm cadde ve sokaklar düzenli olarak yıkanıyor.

"Bayramda da komşularımıza hizmet ediyoruz"

Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediyesi ekiplerin tüm bayram boyunca sahada olduğuna dikkati çekerek, "Bayramlar, birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren özel günlerdir. Biz de bu günlerde hemşehrilerimizin huzur içinde bir bayram geçirebilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Temizlikten güvenliğe, çevre düzeninden çocuklarımızın oyun alanlarına kadar her alanda ekiplerimiz sahadalar. Bayram süresince devam edecek çalışmalar kapsamında, vatandaşlarımızın karşılaşabileceği olası sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla nöbetçi ekipler görevlendirilmiş durumda. Yani ekiplerimiz bayram süresince sahada olmaya ve komşularımıza hizmet etmeye devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi Bayramda Temizlik ve Hizmette Şahane Performans Gösteriyor - Son Dakika

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