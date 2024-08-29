Çiğli Belediyesi Engelli Bireyler İçin Spor Kursları Açıyor

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, engelli bireyler için kurslar açıyor. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak, engelli bireylerimizin spor yapma imkanlarını artırmak ve onların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla düzenlediğimiz eğitimlerimiz sürecek. Çiğli'de yaşayan tüm çocuklarımızın spor yapabilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Çiğli Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında hareket eğitimi, tekvando, yüzme, masa tenisi, basketbol, tenis ve badminton branşlarında; Otizm, Down Sendromu, Serebral Palsi, uzuv eksikliği ya da boy kısalığı yaşayanlar için uzman antrenörler eşliğinde eğitimler veriliyor. Kurslara katılan özel bireyler aldıkları spor eğitimleri ile kas iskelet sistemlerini güçlendiriyor.

Kurslara yoğun ilgi

Haftanın belirli gün ve saatlerinde gelen öğrenciler, engel gruplarına göre kendilerine uygun branşta ücretsiz olarak spor yapıyor. Kurslar yoğun talep görürken, açılan branşlara katılmak isteyenler, '444 3 552' numaralı hattan bilgi alıp kayıt yaptırabiliyor.

"Tüm çocuklarımızın spor yapma imkanlarını arttırmak istiyoruz"

Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Özelikle hareket eğitimi, tekvando, yüzme, masa tenisi, basketbol, badminton ve tenis gibi branşlarda özel çocuklarımız için kurslar açtık. Bu kurslar sayesinde çocuklarımız hem eğleniyor hem de fiziksel ve mental gelişimlerini destekleniyor. Çiğli Belediyesi olarak, engelli bireylerimizin spor yapma imkanlarını artırmak ve onların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla düzenlediğimiz eğitimlerimiz sürecek. Çiğli'de yaşayan tüm çocuklarımızın spor yapabilmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.