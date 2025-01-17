Çiğli Belediyesi, Kadınlar İçin Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi, Kadınlar İçin Etkinlik Düzenledi

Çiğli Belediyesi, Kadınlar İçin Etkinlik Düzenledi

Çiğli Belediyesi, Pelikan Sosyal Tesisleri'nde kadınlara yönelik bir etkinlik düzenledi. Müzik, dans ve dostluk dolu bir gün geçiren kadınlar, 103 yaşına giren Hüsniye Çetinkaya'nın doğum gününü de coşkuyla kutladı. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadınların mutluluğuna ve birlikteliğine vurgu yaptı.

17.01.2025 11:20  Güncelleme: 11:21
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, kadınlara yönelik bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Pelikan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmada, kadınlar müzik, dans ve dostluk dolu bir gün geçirdi. Düzenlenen etkinlikte; kadınlar, hem eğlenerek stres attı hem de sosyal ilişkilerini pekiştirdi.

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri, 103 yaşına giren Hüsniye Çetinkaya'nın doğum günü kutlaması oldu. Büyük bir coşkuyla pasta kesen Hüsniye teyzenin enerjisi ve hayat dolu halleri, etkinliğe katılanlara ilham verdi.

"Kadınların daha güçlü ve mutlu olduğu bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz"

Kadınlar için düzenledikleri etkinliklerin devam edeceğini ve her an kadınların yanında olduklarını vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Pelikan Sosyal Tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz bu özel buluşmada, müzik, dans ve samimiyet dolu bir atmosferle kadınların yüzündeki gülümsemeye tanıklık etmek bizim için paha biçilemezdi. Etkinliğimizde 103. yaşını kutlayan kıymetli Hüsniye Çetinkaya teyzemizin doğum gününü hep birlikte kutlamak da bizler için ayrı bir onur oldu. Onun enerjisi ve hayat dolu hali hepimize ilham verdi. Kadınların daha güçlü, daha mutlu ve daha birlik içinde olduğu bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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