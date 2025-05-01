Çiğli Belediyesi Kaklıç Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergisini Açtı

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi Kaklıç Sanat Akademisi, yıl boyunca kursiyerlerin hazırladığı eserleri, yıl sonu sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.

Kaklıç Sanat Akademisi yıl sonu sergisinin açılışı, Çiğli Belediyesi ritim kursiyerlerinin enerjik performansıyla yapıldı. Etkinlik, ziyaretçilere görsel ve işitsel bir şölen sundu. Gösterinin ardından sergi alanını gezen konuklar, kursiyerlerin bir sene boyunca ortaya koyduğu yaratıcı ve özgün eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Kursiyerlerin sanat yolculuğu sertifikalarla taçlandı

Tören, alkışlarla ve gurur dolu anlarla taçlanırken, 42 kursiyer sertifikalarını aldı. Kursiyerlerin 15'i seramik sanatında yeni teknikler ve yaratıcılıklarını geliştirerek ustalaşırken, 27 kursiyer yağlı boya alanında sanatsal becerilerini ileri bir seviyeye taşıdı. Kursiyerlerin ortaya koyduğu eserler, etkinliğe katılanların beğenisini topladı.

Sanat tutkunlarının merakla beklediği yeni dönem kursları da ekim ayında yeniden başlayacak.