Çiğli Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, Atatürk Spor Salonu'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında program düzenledi. Programda Down sendromlu öğrencilerin özel dans gösterisi, halk oyunları performansları ve enerjik zumba gösterileri sergilendi.

Çiğli Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadınlar için program düzenledi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Egekent Mahallesi kadınları, Zeybek ve Harmandalı performanslarını sergilediler. Programda ayrıca Çiğli Belediyesi sporcularının hazırladığı zumba gösterisi de sahnelendi. Down sendromlu öğrencilerin dans gösterisi de etkinliğin en özel anlarından biri oldu. Öte yandan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, gösterilere katılan kadınları ve Down sendromlu öğrencileri teker teker tebrik etti.

Belediye Başkanı Yıldız, kadınların sadece aile içinde değil, çalışma hayatında, siyasette, sanatta ve sporda da büyük başarılar elde ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Kadınlar, hayatın her alanında azimle, kararlılıkla ve büyük bir özveriyle mücadele ediyor. Onların emeği ve mücadelesi, geleceğimizi aydınlatan en büyük güçlerden biridir. Çiğli Belediyesi olarak kadınların her zaman yanında olmaya, onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, her zaman daha aydınlık ve daha umut dolu olacaktır."