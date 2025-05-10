Çiğli Belediyesi'nden Anneler Günü Pikniği - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden Anneler Günü Pikniği

Çiğli Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Sasalı Kent Ormanı'nda düzenlenen piknik etkinliğiyle kadınlara moral verdi. Başkan Onur Emrah Yıldız ve katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.

10.05.2025 12:15  Güncelleme: 14:41
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(İZMİR) – Çiğli Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Sasalı Kent Ormanı'nda piknik etkinliği düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda kadın katıldı.

Doğayla iç içe geçen piknikte, katılımcılar halay çekip müzik eşliğinde eğlendi. Kadınlar, düzenlenen voleybol maçında da keyifli anlar yaşadı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliğe katılarak vatandaşlarla sohbet etti, halaylara eşlik etti. Etkinliğe belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Başkan Yıldız, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğin, kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi ve onlara moral vermeyi amaçladığını belirtti.

Yıldız, "En kıymetli varlıklarımız olan annelerimizle birlikte, doğanın içinde güzel bir günü paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Anneler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu piknikte, tüm annelerimizin yüzlerindeki tebessüm ve gözlerindeki mutluluk, bizler için en büyük ödül. Kadınların sosyal hayatta daha fazla yer alması, güçlü bağlar kurması ve güzel anılar biriktirmesi bizim için çok değerli. Anneler, toplumumuzun temel direği, sevginin ve fedakarlığın en güzel temsilcileridir. Onları sadece bir gün değil, her gün en güzel şekilde anmalı ve hak ettikleri değeri vermeliyiz. Hayatımıza yön veren annelerimiz ile Sasalı Kent Ormanı'nda birlikte olmak, onların neşesine ve coşkusuna ortak olmak bizim için büyük bir mutluluktu. Annelerimizin yüzündeki o içten gülümsemeyi görebilmek, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Biz, Çiğli Belediyesi olarak her zaman kadınların sosyal hayatta daha aktif, daha görünür ve daha güçlü olması için çalışıyoruz. Annelerimizin her günü mutlu ve huzurlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi'nden Anneler Günü Pikniği - Son Dakika

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