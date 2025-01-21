Çiğli Belediyesi'nden Bilimle Dolu Yarıyıl Tatili - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden Bilimle Dolu Yarıyıl Tatili

Çiğli Belediyesi'nin Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü, yarıyıl tatilinde öğrencilere bilimle tanışma fırsatı sunuyor. Etkinlikler, öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

21.01.2025 12:05  Güncelleme: 12:40
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü, yarıyıl tatilinde öğrencilerin akınına uğradı. Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü, öğrencilere eşsiz bir deneyim yaşatarak bilime olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Öğrencilerin bilimle buluştuğu bu merkez, yarıyıl tatili boyunca düzenlenen etkinliklerle ilgi görüyor. Atölyeler ve uygulamalı etkinlikler sayesinde katılımcılar, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de uzayın sırlarını keşfetme fırsatı yakalıyor. Etkinliklere katılan öğrenciler, bilimle iç içe bir ortamda keyifli vakit geçirirken, geleceğin bilim insanları olma yolunda önemli bir adım atıyor.

"Geleceğin bilim insanlarının Çiğli'de yetişebilir"

Çiğli Belediyesi olarak gençlerin bilimle buluştuğu, hayal gücünü geliştiren ve geleceğe hazırlayan etkinliklere büyük bir önem verdiklerini kaydeden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü'müzde, yarıyıl tatili boyunca gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklarımızı bilimin büyüleyici dünyasıyla tanıştırmak, onların uzay ve havacılığa olan ilgisini artırmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Kampüsümüzde düzenlenen atölyeler, simülasyonlar ve teleskop gözlemleri sayesinde öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Onların bu heyecanını görmek, geleceğin bilim insanlarının Çiğli'de yetişeceğine olan inancımızı güçlendiriyor. Bilimin ışığında büyüyen bir nesil için çalışmaya, hayal kurmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın, gözlerindeki ışık, geleceğimizin de ne kadar parlak olduğunu simgeliyor. Her zaman onların yanında olacağız. Bilime, eğitime yapılan her yatırımın, geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz. Tatil süresince devam edecek bu etkinliklere tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz. Hep birlikte bilim ve keşif dolu anlar yaşamak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi'nden Bilimle Dolu Yarıyıl Tatili - Son Dakika

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