Çiğli Belediyesi\'nden Fiziksel Sağlık ve Danışmanlık Hizmeti

Güncel

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, Fiziksel Sağlık ve Danışmanlık Merkezi'nde vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Merkez; hareket kabiliyeti, kuvvet ve genel iyilik halinin korunması, yenilenmesi ve artırılması için bireyleri bilgilendiriyor ve destek sağlıyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı ve sağlıkta öncü kent olmayı hedeflediklerini söyledi.

Çiğli Belediyesi, Fiziksel Sağlık ve Danışmanlık Merkezi'nde vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan merkezde, bireylerin fiziksel aktivitelerini düzenlemeye, hareket kabiliyetlerini artırmaya yönelik kişiye özel egzersiz ve fiziksel aktivite programları değerlendiriliyor. Tedavi öncesi ve sonrası destek sağlayarak ihtiyaç durumunda uzman kuruluşlara yönlendirme yapılıyor.

Kimler Faydalanabilir?

Merkezde; Yaşlanmaya bağlı kas rahatsızlıkları, hareket sistemi bozuklukları, yaralanmalar, doğuştan gelen engeller gibi teşhis edilmiş sağlık sorunları olan kişilere danışmanlık hizmeti sunuluyor. Bunun yanı sıra, bireyler kurum ve kuruluşlarda sahip oldukları haklar hakkında bilgilendiriliyor ve tedavi süreçlerinde karşılaşılabilecek riskler konusunda detaylı bilgi alabiliyor.

"Yaşlılarımız ve engellilerimiz her zaman önceliğimizdir"

Sağlıkta eşitlik ilkesine inanarak hizmet verdiklerine dikkat çeken başkan Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı temel önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Sağlık, bireylerin mutlu ve üretken bir hayat sürdürebilmesi için en temel unsurlardan biridir. Merkezimizde, fiziksel sağlığına yönelik destek almak isteyen tüm vatandaşlarımıza uzman ekiplerimizle danışmanlık sunuyor, ihtiyaç halinde ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapıyoruz. Kas rahatsızlıkları, hareket sistemi bozuklukları veya yaralanmalar gibi teşhis edilmiş durumlarda vatandaşlarımızın tedavi süreçlerini kolaylaştırmayı ve bu süreçlerde karşılaşabilecekleri riskler konusunda onları bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Hayat kalitenizi yükseltmek için çalışıyoruz. Biz, Çiğli Belediyesi olarak sağlıkta eşitlik ilkesine bağlıyız. Merkezimiz sadece fiziksel destek sağlamakla kalmıyor, vatandaşlarımızın sahip oldukları yasal haklar konusunda da bilgilendirme yapıyor. Amacımız, toplumumuzun her bireyinin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini sağlamaktır. Fiziksel ağrıları olan ve her an doktorlardan danışmanlık alamayacak durumda olan yaşlı vatandaşlara umut olmak için çalışıyor. Uzman sağlık ekiplerimiz, hemşehrilerimize oldukça değerli bir hizmet sunarak, gerekli birimlere yönlendirme yapıyor ve oluşabilecek riskli durumlar için uyarılarda bulunuyor. Yaşlılarımız ve engellilerimiz her zaman önceliğimizdir. Uzman sağlık ekiplerimiz ile vatandaşlarımıza bu kıymetli hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Hizmet Detayları ve Başvuru Bilgileri

Danışmanlık hizmeti hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında veriliyor. İletişim ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 35 52 (Dahili: 4127) numaralı telefondan merkeze ulaşabilecek veya https://www.cigli.bel.tr/hizmetlericerik/Fiziksel-Saglik-Ve-Danismanlik-Merkezi.html adresinden başvuruda bulunabilecek.