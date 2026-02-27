Çiğli'de İbadethaneler İçin Temizlik Mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiğli'de İbadethaneler İçin Temizlik Mesaisi

27.02.2026 16:14  Güncelleme: 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiğli Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçedeki camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor. Başkan Yıldız, bu sürecin devam edeceğini ve ibadethanelerin toplumun ortak değeri olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmesi için belediye ekipleri düzenli olarak sahada görev yapıyor.

Çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar süpürülüp dezenfekte ediliyor; mihrap, minber ve kürsü gibi bölümler özenle temizleniyor. Ayakkabılıklar, abdesthaneler ve tuvaletler hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte edilirken, cami avluları da düzenli hale getiriliyor.

Ramazan boyunca temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ibadethanelerin toplumun ortak değeri olduğunu vurguladı. Başkan Yıldız, "Vatandaşlarımızın huzur içinde ibadet edebilmesi için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Ramazan ayı boyunca camilerimiz, mescitlerimiz ve diğer ibadet alanlarımız düzenli olarak temizleniyor, dezenfekte ediliyor. Böylece hem sağlık açısından güvenli bir ortam sağlanıyor hem de ramazanın ruhuna uygun bir atmosfer oluşturuluyor. Çiğli genelinde planlı bir program dahilinde sürdürülen çalışmalar Ramazan ayı boyunca devam edecek. Ekiplerimiz ilçe sakinlerinin huzurlu bir ramazan geçirmesi için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ramazan geçirmesi bizim en büyük önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Çiğli Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Çiğli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli'de İbadethaneler İçin Temizlik Mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak
Depremle sarsılan kentimizde büyük panik O anlar kameralarda Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
UEFA’dan açıklama: İstanbul’un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı

18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 19:08:01. #7.13#
SON DAKİKA: Çiğli'de İbadethaneler İçin Temizlik Mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.