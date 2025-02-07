Çiğli Belediyesi'nden Sağlıklı Beslenme Semineri

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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, çocukların bilinçli beslenme alışkanlıkları kazanmasına destek olmak amacıyla "Okulda Sağlıklı Beslenme ve Paketli Gıda Tüketimi" semineri düzenledi.

Diyetisyen Seda Ertürk, uzman diyetisyen Şahika Nur Bidar ve diyetisyen Ceren Gülmez'in rehberliğinde gerçekleştirilen seminerde, bilinçli tüketim konusunda bilgi verildi. Seminer sonunda çocuklar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını pekiştirmek adına hazırlanan mini testlerde hem eğlendi hem öğrendi.

"Sağlıklı nesiller için bilinçli beslenmeyi destekliyoruz"

Erken yaşta kazanılan doğru beslenme alışkanlıklarının tüm yaşamı etkilediğini kaydeden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe adım atmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz 'Okulda Sağlıklı Beslenme ve Paketli Gıda Tüketimi' semineri ile miniklerimize bilinçli beslenmenin önemini anlattık. Uzman diyetisyenlerimizin rehberliğinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte, doğal ve dengeli beslenmenin püf noktalarını paylaştık ve çocuklarımızı bilinçli tüketici olmaya teşvik ettik. Erken yaşta kazanılan doğru beslenme alışkanlıklarının, bireylerin yaşam boyu sağlığını etkilediğini biliyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde büyümesi için bu tür farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz. Çiğli Belediyesi olarak, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına her zaman yanınızdayız."