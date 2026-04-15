Çiğli\'de Sivrisinek ve Haşerelere Karşı Etkin Önlem

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, sivrisinek ve zararlı haşerelere karşı başlattıkları çalışmaları hızlandırdı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan çalışmalar hakkında konuşan Belediye Başkanı Yıldız, "Amacımız Çiğli'de yaşayan herkesin sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaz geçirmesini sağlamak. Hep birlikte daha temiz ve sağlıklı bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çiğli Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en büyük sorunlarından biri olan sivrisinek ve zararlı haşerelere karşı çalışmalarını hızlandırdı. Sıcaklar etkisini göstermeden ve larva dönemi başlamadan harekete geçen ekipler, ilçe genelinde kapsamlı bir ilaçlama programı başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sinek ilaçlama ekipleri, modern araç ve ekipmanlarla her gün sahada aktif görev yapıyor. Toplam 10 araçla yürütülen çalışmalar kapsamında, Çiğli'nin 26 mahallesinde düzenli ilaçlama yapılırken, vatandaşlardan gelen talepler de anında değerlendiriliyor.

Yeşil alanlarda titiz ilaçlama çalışmaları

Ekipler, özellikle sivrisinek oluşumunun yoğun olduğu dere yatakları, su birikintileri, yeşil alanlar ve riskli bölgelerde titizlikle çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan planlı ve önleyici ilaçlama çalışmaları sayesinde, yaz aylarında oluşabilecek haşere yoğunluğunun en aza indirilmesi hedefleniyor.

"Sağlıklı ve huzurlu bir yaz için sahadayız"

Yaz ayları gelmeden önce gerekli tüm önlemleri alarak Çiğlililerin rahat bir sezon geçirmesini hedeflediklerini aktaran Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadelede en önemli nokta, sorunu oluşmadan engellemektir. Bu doğrultuda ekiplerimizle birlikte sahadayız. 26 mahallemizde, dere yataklarından yeşil alanlara kadar her noktada düzenli ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de anında değerlendirerek hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Amacımız, Çiğli'de yaşayan herkesin sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaz geçirmesini sağlamak. Hep birlikte daha temiz ve sağlıklı bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.