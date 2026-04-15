Çiğli'de Sivrisinek ve Haşerelere Karşı Etkin Önlem
Çiğli'de Sivrisinek ve Haşerelere Karşı Etkin Önlem

15.04.2026 09:43  Güncelleme: 10:05
Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, yaz aylarında halkın sağlığı için sivrisinek ve zararlı haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışmalarının hızlandırıldığını duyurdu. Ekipler, 26 mahallede düzenli ilaçlama yaparak sağlıklı bir yaz geçirmeyi hedefliyor.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, sivrisinek ve zararlı haşerelere karşı başlattıkları çalışmaları hızlandırdı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan çalışmalar hakkında konuşan Belediye Başkanı Yıldız, "Amacımız Çiğli'de yaşayan herkesin sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaz geçirmesini sağlamak. Hep birlikte daha temiz ve sağlıklı bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çiğli Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en büyük sorunlarından biri olan sivrisinek ve zararlı haşerelere karşı çalışmalarını hızlandırdı. Sıcaklar etkisini göstermeden ve larva dönemi başlamadan harekete geçen ekipler, ilçe genelinde kapsamlı bir ilaçlama programı başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sinek ilaçlama ekipleri, modern araç ve ekipmanlarla her gün sahada aktif görev yapıyor. Toplam 10 araçla yürütülen çalışmalar kapsamında, Çiğli'nin 26 mahallesinde düzenli ilaçlama yapılırken, vatandaşlardan gelen talepler de anında değerlendiriliyor.

Yeşil alanlarda titiz ilaçlama çalışmaları

Ekipler, özellikle sivrisinek oluşumunun yoğun olduğu dere yatakları, su birikintileri, yeşil alanlar ve riskli bölgelerde titizlikle çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan planlı ve önleyici ilaçlama çalışmaları sayesinde, yaz aylarında oluşabilecek haşere yoğunluğunun en aza indirilmesi hedefleniyor.

"Sağlıklı ve huzurlu bir yaz için sahadayız"

Yaz ayları gelmeden önce gerekli tüm önlemleri alarak Çiğlililerin rahat bir sezon geçirmesini hedeflediklerini aktaran Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadelede en önemli nokta, sorunu oluşmadan engellemektir. Bu doğrultuda ekiplerimizle birlikte sahadayız. 26 mahallemizde, dere yataklarından yeşil alanlara kadar her noktada düzenli ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de anında değerlendirerek hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Amacımız, Çiğli'de yaşayan herkesin sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaz geçirmesini sağlamak. Hep birlikte daha temiz ve sağlıklı bir Çiğli için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Evin kapısına 24 el ateş etti, eski kayınpederini öldürdü Evin kapısına 24 el ateş etti, eski kayınpederini öldürdü
Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı Mehmet Hüsrev, Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık Meloni: İsrail ile savunma anlaşmalarının otomatik yenilenmesini askıya aldık

09:10
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi
08:40
Siyaset kulisleri alev alev 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katılıyor
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor
08:25
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
08:12
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
08:10
Savaşta bir ilk İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
02:56
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var
