Çiğli'de Temizlik Seferberliği Aralıksız Sürüyor

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, ilçenin 26 mahallesinde eş zamanlı yürüttüğü kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla cadde, sokak ve parkları yenileyerek daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çiğli Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Çiğli hedefiyle sahada yoğun mesai harcayan ekipler, birçok mahallede kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlıkevler, Atatürk, Evka 5, Esentepe, Egekent ve Çağdaş Mahallelerinde cadde ve sokaklar detaylı şekilde temizlendi. Süpürme, yıkama, moloz ve atık toplama çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, mahallelerde çevre kirliliğine karşı etkin bir mücadele ortaya koydu.

Parklar yenileniyor, yeşil alanlar korunuyor

Öte yandan Küçük Çiğli Mahallesi 8784/4. Sokak'ta bulunan parkta bakım ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Park alanında gerçekleştirilen temizlik, peyzaj ve genel düzenlemelerle birlikte alan, komşuların güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği bir hale getirildi. Yenilenen park, mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirilerek hizmete sunuldu.

26 mahallede eş zamanlı çalışma

Çiğli Belediyesi, yalnızca belirli noktalarla sınırlı kalmadan, ilçenin tamamını kapsayan bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde bulunan 26 mahallede temizlik faaliyetlerini eş zamanlı ve planlı bir şekilde yürüten belediye ekipleri, hem günlük rutin temizlik hem de kapsamlı çevre düzenlemeleriyle Çiğli'nin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Başkan Yıldız: "Temiz Çiğli, hepimizin ortak sorumluluğu"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, temizlik çalışmalarının belirli bir program dahilinde devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlılık göstermelerini istedi. Başkan Yıldız, "Çiğli'mizin her mahallesinde daha temiz, daha düzenli ve daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için ekiplerimizle sahadayız. Cadde ve sokaklardan parklarımıza kadar ilçemizin dört bir yanında yoğun bir temizlik mesaisi yürütüyoruz. 26 mahallemizin tamamında planlı ve sürekli bir çalışma anlayışıyla hareket ediyoruz. Temiz bir Çiğli hedefini hep birlikte, komşularımızın desteğiyle hayata geçireceğiz."