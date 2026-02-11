Çiğli'de Temizlik Seferberliği Aralıksız Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çiğli'de Temizlik Seferberliği Aralıksız Sürüyor

11.02.2026 10:55  Güncelleme: 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiğli Belediyesi, ilçenin 26 mahallesinde yürüttüğü kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla daha temiz ve yaşanabilir bir Çiğli oluşturmayı hedefliyor. Ekipler, cadde, sokak ve parkları titizlikle yeniliyor.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, ilçenin 26 mahallesinde eş zamanlı yürüttüğü kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarıyla cadde, sokak ve parkları yenileyerek daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çiğli Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yürüttüğü temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Çiğli hedefiyle sahada yoğun mesai harcayan ekipler, birçok mahallede kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlıkevler, Atatürk, Evka 5, Esentepe, Egekent ve Çağdaş Mahallelerinde cadde ve sokaklar detaylı şekilde temizlendi. Süpürme, yıkama, moloz ve atık toplama çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, mahallelerde çevre kirliliğine karşı etkin bir mücadele ortaya koydu.

Parklar yenileniyor, yeşil alanlar korunuyor

Öte yandan Küçük Çiğli Mahallesi 8784/4. Sokak'ta bulunan parkta bakım ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Park alanında gerçekleştirilen temizlik, peyzaj ve genel düzenlemelerle birlikte alan, komşuların güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği bir hale getirildi. Yenilenen park, mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirilerek hizmete sunuldu.

26 mahallede eş zamanlı çalışma

Çiğli Belediyesi, yalnızca belirli noktalarla sınırlı kalmadan, ilçenin tamamını kapsayan bir anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde bulunan 26 mahallede temizlik faaliyetlerini eş zamanlı ve planlı bir şekilde yürüten belediye ekipleri, hem günlük rutin temizlik hem de kapsamlı çevre düzenlemeleriyle Çiğli'nin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Başkan Yıldız: "Temiz Çiğli, hepimizin ortak sorumluluğu"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, temizlik çalışmalarının belirli bir program dahilinde devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda duyarlılık göstermelerini istedi. Başkan Yıldız, "Çiğli'mizin her mahallesinde daha temiz, daha düzenli ve daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için ekiplerimizle sahadayız. Cadde ve sokaklardan parklarımıza kadar ilçemizin dört bir yanında yoğun bir temizlik mesaisi yürütüyoruz. 26 mahallemizin tamamında planlı ve sürekli bir çalışma anlayışıyla hareket ediyoruz. Temiz bir Çiğli hedefini hep birlikte, komşularımızın desteğiyle hayata geçireceğiz."

Kaynak: ANKA

Çiğli Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Çiğli, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli'de Temizlik Seferberliği Aralıksız Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı Aralarına alıp acımasızca dövdüler: Bir kişiye bu kadar kişi saldırır mı!
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı... Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
Hülya Avşar’a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
11:06
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
İsrail resti hayatını kabusa çevirdi: Bizi tehdit ederseniz, sizi AR-15 ile vuracağız
10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 12:52:45. #7.11#
SON DAKİKA: Çiğli'de Temizlik Seferberliği Aralıksız Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.