Çiğli Belediyesi'nden Cemevi ve İbadethanelere Destek
Çiğli Belediyesi'nden Cemevi ve İbadethanelere Destek

10.04.2026 10:23  Güncelleme: 11:13
Çiğli Belediyesi, Harmandalı İnönü Mahallesi'nde tamamlanan cemevinin tesisat ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ibadethaneyi halkın hizmetine sundu. Başkan Yıldız, her inanca eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, Harmandalı İnönü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan cemevinin tesisat ve çevre düzenleme çalışmalarını bitirerek ibadethaneyi vatandaşların hizmetine hazır hale getirdi. Başkan Onur Emrah Yıldız, her inanca eşit hizmet anlayışıyla çalışmaların süreceğini vurguladı.

Çiğli Belediyesi, Harmandalı İnönü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan cemevinde gerçekleştirdiği çalışmalarla önemli bir ihtiyaca daha yanıt verdi. 2019 yılında temeli atılan ve Cem Vakfı'na ait 2 bin 530 metrekarelik alanda dört kat olarak inşa edilen cemevinin yapım sürecinin ardından, tesisat ve çevre düzenleme çalışmaları belediye ekipleri tarafından tamamlandı.

Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cemevinin elektrik ve su tesisatları döşenirken, mutfak dolapları ve korkuluk imalatları da titizlikle gerçekleştirildi. Aynı zamanda ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla cemevine giden yolda asfalt kırığı serimi yapıldı.

Cemevi vatandaşların hizmetine hazır

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de çevre düzenlemesi kapsamında alanda peyzaj çalışmaları yaparak ağaç dikimini tamamladı. Yapılan çalışmalarla birlikte cemevi, vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi. Çiğli Belediyesi, kent genelinde ibadethanelere yönelik desteklerini sürdürürken, sosyal dayanışmayı güçlendiren projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Başkan Yıldız: "Her inanca eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, tamamlanan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten, her inanca eşit mesafede duran bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Harmandalı İnönü Mahallemizde yapımı tamamlanan cemevimizin eksiklerini gidererek vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirdik. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla hem yapı içindeki teknik eksiklikleri tamamladık hem de çevresini düzenleyerek daha kullanışlı ve estetik bir alan oluşturduk. Cemevleri, toplumsal birlik ve beraberliğimizin önemli değerlerinden biridir. Bu anlayışla, yurttaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebilecekleri alanları desteklemeye devam edeceğiz. Çiğli'de kimseyi ötekileştirmeden, herkes için eşit ve adil hizmet üretmeye kararlıyız."

Kaynak: ANKA

