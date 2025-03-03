Çiğli Belediyesi Ramazan Boyunca İftar Sofraları Kuracak - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi Ramazan Boyunca İftar Sofraları Kuracak

Çiğli Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarıyla binlerce vatandaşı bir araya getirecek. Başkan Yıldız, dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatacaklarını belirtti.

03.03.2025 18:21  Güncelleme: 21:57
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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarıyla binlerce vatandaşı bir araya getirecek. Ramazan ayında birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedeflediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Ramazanın bereketini hep birlikte paylaşacağız. Tüm hemşehrilerimizi iftar sofralarımıza bekliyoruz" dedi.

İlçenin çeşitli noktalarında kurulacak iftar sofralarında, geleneksel ramazan yemekleri ikram edilecek. Dayanışma ve paylaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan iftar sofralarının ilki, 4 Mart salı günü Evka 2 Pelikan Sosyal Tesisleri'nde kurulacak. Ay boyunca farklı mahallelerde iftar verilecek.

"Dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatacağız"

Başkan Yıldız, "Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayıdır. Çiğli Belediyesi olarak bu mübarek ayın bereketini tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşamak için iftar sofralarımızı her mahallemize taşıyoruz. 4 Mart Salı günü başlayacak iftar programlarımızda binlerce vatandaşımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sofralarda gönüller buluşup, dostluklar pekişecek. Kimseyi yalnız bırakmayacağız, hiçbir komşumuzun sofrası boş kalmayacak. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için de desteklerimizi sürdüreceğiz. Ramazan boyunca gıda kolisi dağıtımlarımız ile de hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi iftar sofralarımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız" diye konuştu.

İftar programı şu şekilde:

6 Mart Perşembe: Alyans Düğün Salonu

11 Mart Salı: Çiğli Belediyesi eski hizmet binası, 6. kat Kent Lokantası

12 Mart Çarşamba: Kaklıç Düğün Salonu

13 Mart Perşembe: İzmir Büyükşehir Belediyesi İftar Etkinliği – Balatçık Kent Lokantası

17 Mart Pazartesi: Atasanayi Elit Düğün Salonu

18 Mart Salı: Akvaryum Kafe Restoran

19 Mart Çarşamba: Sasalı Düğün Salonu

20 Mart Perşembe: Balatçık Kent Lokantası

21 Mart Cuma: Maltepe Pazar Yeri

24 Mart Pazartesi: Evka 5 İş Merkezi

25 Mart Salı: Yakakent Pazar Yeri, 26 Mart Çarşamba: Kasaplar Meydanı

27 Mart Perşembe: Egekent Tören Alanı, 28 Mart Cuma: Küçük Çiğli Pazar yeri

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi Ramazan Boyunca İftar Sofraları Kuracak - Son Dakika

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