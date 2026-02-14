Çiğli'de Sevgililer Günü Haftasında Komedi ve Müzik Programları Düzenlendi - Son Dakika
Çiğli'de Sevgililer Günü Haftasında Komedi ve Müzik Programları Düzenlendi

14.02.2026 09:52  Güncelleme: 11:50
Çiğli Belediyesi, Sevgililer Günü haftasında düzenlediği çeşitli etkinliklerle ilçe sakinlerini bir araya getirerek sosyal yaşamı canlandırdı. Komedi akşamları ve müzik dinletileri gibi programlar ile katılımcılara keyifli anlar sundu.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, Sevgililer Günü haftasında düzenlediği etkinliklerle ilçe sakinlerini bir araya getirdi.

Çiğli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, ilçede sosyal yaşamı canlandırarak her yaştan vatandaşı aynı çatı altında buluşturdu. Sevgililer Günü haftası kapsamında gerçekleştirilen, hem güldüren hem de duygulandıran programlar, Çiğli'de aşk ve kahkaha dolu anlara sahne oldu.

Belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında 12 Şubat'ta Fakir Baykurt Salonu'nda "Çiğli Komedi Akşamları – Sevgililer Günü Özel" programı düzenlendi. Programda sahne alan Emrah Bari, gündelik yaşam ve ilişkiler üzerine yaptığı gösteriyle izleyicilerle buluştu. Etkinlikte Serkan Sakin de şarkılar seslendirdi.

Etkinlikler kapsamında 13 Şubat'ta ise "Aşka Dair Müzik Dinletisi" gerçekleştirildi. Programda, çeşitli şarkılar seslendirilirken izleyiciler de dinletiye eşlik etti.

"Çiğli'de sevgiyi ve dayanışmayı büyütüyoruz"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, "Çiğli'de yalnızca altyapı ve fiziki yatırımlarla değil, sosyal ve kültürel çalışmalarımızla da kent yaşamını zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Sevgililer Günü haftasında düzenlediğimiz etkinliklerle hemşehrilerimizi bir araya getirerek sevgiyi, dayanışmayı ve paylaşmayı büyütmek istedik. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza ve emeği geçen sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

