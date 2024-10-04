Çiğli Belediyesi ve İAOSB'den Sahipsiz Hayvanlar İçin İş Birliği - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi ve İAOSB'den Sahipsiz Hayvanlar İçin İş Birliği

Çiğli Belediyesi ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 'Bir Fabrika Bir Can' projesi kapsamında sokak hayvanlarının korunması ve sahiplendirilmesi amacıyla protokol imzaladı.

04.10.2024 15:18
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, sahipsiz hayvanların korunması ve sahiplendirilmesi amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. "Bir Fabrika Bir Can" projesi kapsamında sahipsiz hayvanların bakımı ve sahiplendirilmesi için ortak çalışmalar yürütülecek. Başkan Onur Emrah Yıldız, protokolün sağlayacağı katkıdan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Attığım en anlamlı imza bu oldu" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Hasan Karace, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi amacıyla bir protokol imzaladı. Protokol, sokak hayvanlarının güvenli ve sevgi dolu yuvalara kavuşmasını ve sahiplendirme ile ilgili vatandaşları bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Başkan Yıldız, hayvan sahiplenme ile ilgili önemli bir projeye imza atmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti. Yıldız, şöyle konuştu:

"Böyle bir projeyi kabul ettikleri için çok mutluyuz. Başkanımız Cenk Hasan Karace ve yönetimi, bu projeyi onaylayarak bizi çok sevindirdi. Her zaman can dostlarımızın yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sokak hayvanlarımızı barınaklarımızda ağırlarken de sahiplendirip yeni yuvalarına gönderirken de hep yanlarında oluyoruz ve olacağız. Umarım ki tüm can dostlarımız fabrikalarımız tarafından sahiplenilecek ve onlara güzel bir yuva sağlanacak. Can dostlarımız bizler için çok önemli."

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Karace de hayatı boyunca can dostları ile iç içe olduğunu ve sokak hayvanlarının doğru şartlarda sahiplendirilerek, ihtiyaçlarını karşılamasının bir insanlık görevi olduğunu vurguladı. Karace, "Bu iş birliği ile sahipsiz hayvanların daha iyi koşullarda yaşamasını ve sahiplendirilmesini hedefliyoruz. Tüm sanayici arkadaşlarımız ile bu protokolü paylaşacağız. Çiğli Belediyesi ile el ele vererek böyle bir kampanya gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu imza can dostlarımızın geleceği için atılan önemli bir imza ve Başkan'ımız Onur Emrah Yıldız ile de her türlü iş birliğine açığız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi ve İAOSB'den Sahipsiz Hayvanlar İçin İş Birliği - Son Dakika

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